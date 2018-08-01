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01 Ağustos 2018 16:19

TESKİ Genel Müdürü Başa’dan Malkara Belediyesine ziyaret

TEKİRDAĞ (İHA) – TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’u makamında ziyaret ederek TESKİ’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

TESKİ Genel Müdürü Başa’dan Malkara Belediyesine ziyaret

01 Ağustos 2018 16:19


Görüşmede TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Belediye Başkanı Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a TESKİ’nin yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler vererek fikir alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa’ya Malkara Belediyesinin çalışmaları ve yatırım planları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa kendisine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a teşekkür etti.




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