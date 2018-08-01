Görüşmede TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Belediye Başkanı Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a TESKİ’nin yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler vererek fikir alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa’ya Malkara Belediyesinin çalışmaları ve yatırım planları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa kendisine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a teşekkür etti.