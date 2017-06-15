Şafak Başa, Çorlu için en önemli, projelerden biri olan içme suyu projesi ile ilgili ihalenin Temmuz ayı başında gerçekleştirileceğini söyledi.

Çorlu Belediyesi Toplantı ve Seminer Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Çorlu’da yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler verdi.

"Çorlu’da bu sene bizim üç önemli yatırımımız olacağını daha önce deklare etmiştik" diyen Başa, “Gerek basın mensuplarıyla, başkanımızın yemeğinde gerekse daha önce burada Çorlu Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 tane bu sene yatırım programımız, önemli işimiz olduğunu söylemiştik. Bunlardan bir tanesi Yenice beldemizdeki atık su arıtma tesisinin modernizasyonu projesi. Bu projenin ihalesi gerçekleştirildi Çorlu ilçesi Yenice atık su arıtma tesisi rehabilitasyonu ve devreye alınması işi adı altında ihalesi yapıldı. Sözleşme bedelimiz 2 milyon 978 bin 307 lira. KDV hariç yani 3 milyonluk bir yatırım şu anda başladı. Çalışmalar devam ediyor. Bu çalışma bittiğinde Yenice beldemizdeki bu eski tesis tamamen kapasitesi arttırılıp ileri biyolojik hale geliyor. Doğu bölgedeki atık su sorunu tamamen çözülmüş oluyor” dedi.

“Çorlu’da elektrikler kesilince sular kesilmeyecek”

Çorlu’da su ile ilgili yaşanana en önemli problem sık sık elektrik kesintisinden kaynaklanan su kesintileri olduğunu da sözlerine ekleyen Başa, “Son yağışlarda gördük birçok noktada elektrikler kesilince kuyularımız da duruyordu. Bu sorunu kökten çözecek bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu sene 27 adet büyük jeneratörler alıyoruz. İhalesi yapıldı. 2 milyon 276 bin 400 liralık bir iş. Yani 2.3 trilyonluk KDV hariç bir yatırım gerçekleşti. Şu anda iş kapsamında Çorlu’da hemen hemen bütün kuyulara, terfi merkezlerimize ve önemli tesislerimize jeneratörler kuruyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Jeneratörlerin koyulacağı yerlerdeki betonlama çalışmaları başladı. Müteahhit firmaya 2 ay süre verdik. Ağustos sonu itibariyle yaz döneminde bu jeneratörler yerine konulacak ve bundan sonra inşallah Çorlu’da elektrikler kesildiğinde sular kesilmeyecek. Bölge olarak bunu ilk defa Çorlu’da uyguluyoruz. Diğer ilçelerimizde de bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Çorlu içme suyu projesi hayata geçiyor”

TESKİ olarak Çorlu’da hayata geçirilecek en önemli projenin ise içme suyu projesi olduğunu altını çizen Dr. Başa, “Çorlu’muz nüfusu artan bir ilçemiz. En büyük ilçemiz. Dolayısıyla TESKİ olarak gecen sene Kumyol Caddesi ve civarında bir takım çalışmalar yaptık ama esas büyük projemiz çorlu içme suyu ki bunun içerisinde isale hattı, şebeke, yeni depolar 3 büyük depo, terfi merkezleri ve mevcut terfi merkezlerinin rehabilitasyonları söz konusu. Bunların da projelerini tamamladık. Yanımda ihale ilanını da getirdim. Artık bu yapılacak, edilecek değil ihale aşamasına geldi. Çorlu ilçesi muhtelif mahalleler içme suyu ihale hattı depo ve terfi merkezi inşaatı şeklinde ihale ilanı çıktı. 6 Temmuz’da ihalesi var. Bu proje kapsamında Çorlu’muza bu sene 22 bin metre içme suyu hattı, 3 adet büyük su deposu, 2 adet yeni terfi merkezi, 7 adet kuyu binası,2 adet mevcut terfi merkezi rehabilitasyonu ve ayaklı su deposunu da tamamen revizyona uğratıyoruz. İşin süresini de 365 gün olarak veriyoruz. Yani yaz aylarında çalışmaya başladığımız da çok sürmeden bu projeyi hayata geçiririz” diye konuştu.

“Çorlu’da su sorununu tamamen çözeceğimizi düşünüyorum”

Eskimiş olan asbestli hatların tamamen değiştiğine dikkat çeken Dr. Şafak Başa, "Su biriktirme sorunumuz var, belli yerlere su çıkmama sorunumuz var. Bazı yerlere maalesef su çıkmıyor. Yüksek kesimlere bu depolarda yapıldığında terfi merkezlerimiz yenilendiğinde biz burada Çorlu’da su problemini önemli ölçüde çözeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu da kabaca 20 trilyonluk bir projedir. TESKİ olarak biz bu projelerin üçünü de hayata geçiriyoruz. Ayrıca bu sene burada bütün su depolarını Çorlu’da ki depoların tamamını da dezenfekte edeceğiz. Bununla ilgili bir ihaleye çıktık. Çorlu ilçemizde 19 adet depo var. Bunlar yaklaşık 14 bin 980 metreküp. İçme suyu depolarının dezenfeksiyon işini ihale ettik. Çorlu’daki bütün su depolarını tamamen sağlıklı bir hale getiriyoruz” dedi.

“İlçe ayrımı yapmadan global ihale yaptık”

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ayrıca, “Bu arada bakım onarım işlerimiz devam ediyor. Çorlu ilçesi atık su, yağmur suyu kanalı ve içme suyu hatları bakım onarım işi kapsamında da bu da 2 milyon 523 bin liralık bir işimiz bunu da yapıyoruz, devam ediyoruz. Yine özellikle göllenme olan yerlerde mazgal imalatlarımız devam ediyor. Yağmur suyu alıcı mazgal imalatı ve mevcut mazgalların yapım işi de Çorlu’muzun çeşitli yerlerinde devam ediyor. Bütün bunlara ilave olarak yine Tekirdağ genelinde yaptığımız bir ihalemiz var. Global bir ihale yaptık ilçe ayrımı yapmadan muhtelif ilçeler içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyuyla yol kaplama işi. Bu kapsamda da Çorlu’ya bu sene bütün bu işlerin dışında ihtiyaç olan yerlere 7 bin metrekare kanalizasyon 7 bin metrekare içme suyu ve sıkıntılı olan yerlere özellikle göllenme olan yerlere bin metre yağmur suyu hattı halesi yapıldı. Müteahhit firmaya verildi. Müteahhit firma da çalışmalara başladı” diye konuştu.