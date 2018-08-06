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06 Ağustos 2018 11:48

TESKİ, Haylrabolu’daki yatırımlarını tamamlıyor

TEKİRDAĞ (İHA) – Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, TESKİ’nin llçelerindeki yatırımlarını tek tek tamamladığını söyledi.

TESKİ, Haylrabolu’daki yatırımlarını tamamlıyor

06 Ağustos 2018 11:48


Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında TESKİ’nin Hayrabolu ilçesindeki yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


Hayrabolu Belediye Başkanı Altayoğlu ziyaretin ardından TESKİ Genel Müdürlüğü İdari Hizmet Binasını gezerek burada bulunan bilgi işlem sistem odasını inceledi. Oldukça gelişmiş özelliklere sahip sistem odası hakkında TESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ertan Şerifoğlu bilgilendirdi. TESKİ’nin dijital veri merkezinin 7/24 çalışabilirliğinin sağlanmasında kullanılan teknolojiler anlatıldı. Altayoğlu ve Başa daha sonra TESKİ 185 Çağrı Merkezini ziyaret etti. Vatandaşların su ve atıksu konusunda tüm taleplerinin kayda alındığı ve çözüm bulduğu çağrı merkezi personeline iyi çalışmalar dilediler.



’’TESKİ ile uyum içinde çalışıyoruz’’


Başkan Altayoğlu yaptığı açıklamada, “TESKİ Genel Müdürlüğü kurulduğu günden beri çok önemli aşamalar kaydetti. İl genelinde yoğun bir altyapı hamlesi yaptı ve tek tek tüm yatırımlarını tamamlıyor. İlçe belediyesi olarak TESKİ ile uyum içinde çalışıyoruz. İlçemize yaptığı yatırımlardan dolayı TESKİ’ye teşekkür ederiz. TESKİ uzman kadrosuyla teknolojiyi de çok iyi kullanıyor. Bilgi İşlem Sistem Odasını ziyaret ettik. Harika bir teknolojiye sahipler. 1 milyonu aşkın abonenin verileri saklanıyor ve işleniyor. TESKİ’ye tüm çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Genel Müdür Başa da, Başkan Altayoğlu’na, TESKİ’ye yapmış olduğu bu ziyaret için teşekkür ederek, Hayrabolu Belediyesine her zaman destek olacaklarını dile getirdi.




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