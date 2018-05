Törende açılış konuşmasını yapan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "Bugün iki mutluluğu beraber yaşıyoruz. Bir tarafta eski belde belediyesi döneminde yapımına başlanmış fakat maalesef bir gece yarısı çıkarılan yasayla belde merkezi hakkı tüzel kişiliği elinden alınmış olan Hayrabolumuzun güzel beldesi, Çerkezmüsellim’in atık sularını arıtacak olan biyolojik arıtma tesisinin açılışını yapıyoruz. Ayrıca yine Çerkezmüsellim, Karakavak ve Temrezli mahallerimize yeni yaptığımız su hatlarının açılışını yapıyoruz. TESKİ kurulduğundan beri il genelimizde büyük bir yatırım atağına başladık. Bir taraftan içme suyu hatlarını yeniliyoruz. Bir taraftan kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz. TESKİ kurulduğu günden biri gerçekten özellikle arıtma tesisleri alanında büyük mesafe aldık. Bugün bütün ilçe merkezlerimizde ileri biyolojik atık arıtma tesislerimiz faaliyete geçti. 5 bin metreküp gün olan atık su arıtma kapasitemizi yaptığımız çalışmalarla bugün 180-190 bin metreküplere çıkardık. Buranın eski halini çok iyi biliyorsunuz. Her tarafı otlarla kaplıydı. Bir şeyler yapılmış ama tamamen yıkık dökük haldeydi. Burada bir eski mezbaha vardı. Gerçekten çok kötü durumdaydı. Bu tesisi nasıl ayağa kaldırabiliriz, bunu nasıl çalıştırabiliriz diye arkadaşlarımızla buraya geldik. Ortak bir çalışma ile burayı tekrar çalışılabilecek hale getirmek üzere bir proje hazırladık projemizi ihale ettik. Bugün itibariyle artık Çerkezmüsellim’in tüm atık suyu bu tesisimize geliyor ve burada biyolojik arıtmaya dağıtılarak arıtılmış bir şekilde ve Çevre Şehircilik Bakanlığı deşarj kriterlerine uygun şekilde hemen yanında bulunan dereye deşarj edilecek. Tesisin kapasitesi 600 metreküp gün. Hizmet edeceği nüfus 3 bin üzerindedir. Bu yatırımı Çerkezmüsellim dereleri kirlenmesin diye yapmış bulunuyoruz. Dolayısıyla bu tesisin açılmasıyla birlikte artık Çerkezmüsellim’in atık su ile ilgili bir problemi kalmamış olacak. Aynı zamanda Çerkezmüsellim gibi yine su problemi yaşayan ve su kalitesi kötü olan karakavak ve Temrezli mahallelerimizin de su sorunu çözmek üzere çalışma başlattık. Bu kapsamda 5 bin 160 metre yeni bir su isale hattı, yine 8 bin 600 metre içme suyu terfi hattı yaparak bu mahallelerimizin de su kalitesini yükselttik. Bu çalışmalar Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak’ın talimatlarıyla ve destekleriyle gerçekleşiyor. Öncelikle bu konudaki hassasiyetleri ve desteklerinden başkanıma teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda emek veren ve destek sağlayan herkese teşekkür ediyor, bu yatırımların Çerkezmüsellim ve Hayrabolu’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz verilen görevi yarım bırakıp gitmeyiz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Geldiğimiz noktada Hayrabolu dört yıl içerisinde, beldeleri şimdi mahalle olan Hayrabolu’nun köyleri büyükşehir belediyesi ve Hayrabolu Belediyesi tarafından büyük bir onarım bakım ve hizmet alma aşamasında oldu. Bunu her yerde ve her zaman söylüyorum. Daha önceleri metrekareye 35 kilogram yağış yağdığı zaman Hayrabolu merkezi sel baskına uğruyordu, bu sene 119 kilogram yağış yağdı ama hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bu verilen hizmetin karşılığıdır. Bugün burada açılışını yapacağımız tesisin eski resimlerini gösterdiler. Eski resimleri insanın içini karartan, bir enkaz olarak görünüyor. Ama şimdi buraya baktığınız zaman gayet güzel, bir süre sonra burası çim olacak. Gerçekten Çerkezmüsellim’e yakışan bir tesis oldu. Önümüzde 335 gün daha var. Hiç merak etmeyin ne söz verdiysek yerine gelecek. Önümdeki süreçte de geri kalan yatırımları tamamlayacağız. Biz verilen görevi yarım bırakıp gitmeyiz. Bizim rahatsız olduğumuz konu böyle yatırımlarda ve benzeri yatırımlarda, buraya bütün siyasi partilerin il başkanının, ilçe başkanının, milletvekillerinin katılmasını istiyoruz. Hemen hemen her gün bir açılış ya da bir temel atma töreni var. Bunların hepsi Tekirdağ halkının mutluluğu için. Bundan rahat olup siyasal malzeme çıkarmaya çalışanlar var. Bu halk 24 Haziran 2018’de gereken cevabı verecektir. Ben bu duygularla bu yapılan tesisin Çerkezmüsellim’e hayırlı olmasını diliyorum. Ne isterseniz isteyin sonuna kadar yanınızdayız. Her şey gönlünüzce olsun" dedi.

Konuşmaların ardından tesislerin açılış kurdeleleri alkışlar eşliğinde kesildi. Şafak Başa ve Başkan Albayrak, katılımcılara tesisi gezdirerek bilgiler verdi.

Düzenlenen açılış törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Hayrabolu Belediyesi Başkan Vekili Hasan Aksu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ve Dr. İpek Elif Atayman, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, şube müdürleri, Çerkezmüsellim Muhtarı Sezai Zengin, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.