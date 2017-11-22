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22 Kasım 2017 14:40

TESKİ içme suyu depo tesislerini güvenli hale getiriyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki içme suyu depo tesislerinin güvenliğini arttırıyor.

TESKİ içme suyu depo tesislerini güvenli hale getiriyor

22 Kasım 2017 14:40


Özellikle kırsal mahallelerde bulunan içme suyu depo tesisleri güvenlik bakımından oldukça önem arz etmesi sebebiyle, TESKİ Genel Müdürlüğü bu tesislerinin çevresinde beton direkli tel çit ve demir kapı çalışması yaptı.


TESKİ’den yapılan açıklamada, “Bugüne kadar il genelindeki 202 adet içme suyu depo tesisinde çalışma yapıldı. Toplamda 15.587 metre tel çit kullanıldı ve 197 adet demir kapı yapıldı. Yapılan yatırımın bedeli KDV hariç 721 bin 704,64 TL’dir. Böylece 263 cm yüksekliğinde direkli tel çit ve 3 metre genişliğinde demir kapılar kullanılarak içme suyu depo tesisleri daha güvenli hale getirilmiş oldu” denildi.


TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, “Teslim aldığımız su tesislerinin etrafından hiçbir fiziki güvenlik önlemi bulunmuyordu. Yapılan bu çalışmayla vatandaşlarımızın sağlığı açısından son derece önemli olan içme suyu tesislerimizin güvenliğini arttırmış olduk. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.




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