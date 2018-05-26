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26 Mayıs 2018 10:01

TESKİ kalite yönetimi çalışmaları devam ediyor

Bir süre önce Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ile TESKİ arasında yapılan iyi niyet anlaşmasının ardından TESKİ personeline kalite yönetimi konusunda bir dizi eğitimler verildi.

TESKİ kalite yönetimi çalışmaları devam ediyor

26 Mayıs 2018 10:01

Eğitimlere katılım sağlayan personele KALDER tarafından düzenlenen Yönetim Sistemleri Entegrasyonu İç Denetçi sertifikaları verildi.


TESKİ Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa, Kalite Yönetimi eğitimi alan ve Yönetim Sistemleri Entegrasyonu İç Denetçisi olan personele sertifikalarını verdi.


Genel Müdür Başa, “TESKİ bünyesinde Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımını yerleştirmek, birimler arası hedef ve performanslarda sürekli iyileşme ve gelişme sağlamak amacıyla ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarımıza kısa bir süre önce başlamıştık. Bu süreçte personelimiz bazı eğitimler aldı. Alınan bu eğitimler sayesinde birimler arasında iletişim güçlenecek, farkındalık oluşacak, sistemin etkin ve doğru ilerlemesine katkıda bulunulacaktır. Tüm bu işlemler mevzuata uygun bir şekilde olacaktır.


Kalite yönetimi uygulamaları kurumsallaşma adına bizim için çok önemli. Böylece vatandaş odaklı hizmet ve çalışan memnuniyetini en üst seviyelere taşıyacağız. Mükemmeliyeti yakalamalıyız. Sertifikalarını alan 30 personelimiz TESKİ bünyesinde kalite yönetiminden sorumlu önemli bir grup oldu. Bu hepimizin işi. Sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz. Bu süreci yürüten TESKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ve eğitim alan personele teşekkür ederim” dedi.




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