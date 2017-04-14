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14 Nisan 2017 17:01

TESKİ Konuk Evi hizmete açıldı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

TESKİ Konuk Evi hizmete açıldı

14 Nisan 2017 17:01

Titiz bir çalışmayla kullanıma hazır hale getirilen TESKİ Konuk Evi hizmete açıldı.


Konuk evinin açılışını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa bizzat gerçekleştirdi. Açılışın gerçekleşmesinin ardından, tesisin tüm odaları gezildi ve incelendi. Başkan Albayrak, Konuk Evinin çok güzel bir şekilde dizayn edildiğini, gerçekten TESKİ’ye yakışır bir halde olduğunu vurguladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti, hayırlı olmasını diledi.


Genel Müdür Başa, TESKİ Konuk Evinin kısa zamanda bu kadar güzel bir hal almasında TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Marmara ve TESKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Karadağ’ın katkısının çok olduğunu belirtti. TESKİ Konuk Evinin belli bir ücret karşılığında kamu denetim elemanları başta olmak üzere yönergesinde belirtilen yurt içi ve yurt dışı ziyaretçiler tarafından kullanabileceğini belirten Başa, sonuç olarak TESKİ’nin yeni kurulan bir kurum olmasına rağmen, TESKİ Konuk Evi gibi bir tesisin hizmete alınmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, hayırlı olmasını diledi.




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