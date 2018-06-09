Malkara ilçesinde içme suyu inşaatının tamamlanması ile yeni tesis hizmete girdi. İçme suyu tesislerinin açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi A. Soner Ergin, Genel Müdür Yardımcıları Nilgün Marmara, Dr. İbrahim İçöz ve İ. Feyzi Ünal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, “Malkara içme suyu inşaatı iki etapta tamamlandı. TESKİ henüz kurulmamış iken Malkara Belediyesi ve İller Bankası ile çalışmaların bir kısmı yapılmıştı. İşi yapan yüklenici firmanın yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle iş durmuştu. TESKİ kurulduğunda, su ve kanalizasyon işlerini bünyesine aldığında, Malkara ilçemizde başlamış fakat tamamlanmamış bir işi devir aldı. TESKİ tamamlanmamış bir şekilde devir aldığı bu işi tamamlamak için yeniden proje çalışması yaptı ve yeni ihale yaptı. Yeni ihale kapsamında yapılan çalışmalarımızı bitirmiş ve hayata geçirmiş bulunuyoruz. Yarım kalan iş ve TESKİ’nin tamamladığı yatırımın TESKİ’ye toplam maliyeti 15 milyon 335 bin 25 TL’dir. Malkara ilçemizde 560 mm çapında 26 bin 412 metre içme suyu isale hattı imal edildi. 54 bin 252 metre de içme suyu şebeke hattı imalatı yapıldı. Toplamda yaklaşık 81 kilometre içme suyu hattı imalatı yapıldı. Karacagür Mahallesi’nde 300 metreküplük içme suyu terfi merkezi, Cuma Tepesi’ne 100 metreküplük terfi merkezi, Gönence Mahallesi’ne 300 metreküplük terfi merkezi, Gazibey Mahallesi’ne bin metreküplük içme suyu deposu ve terfi merkezi, Hacıevhat Mahallesi’ne bin 500 metreküplük içme suyu deposu ve terfi merkezi ve Erenler bölgesinde de 500 metreküplük ayaklı depo yapıldı. Toplamda 14 adet derin içme suyu sondaj kuyusundan temin edilen su, Malkara ilçe merkezimize su sağlamaktadır. Altyapı ve tesis çalışmalarımız tamamlandı. Evsel bağlantılarımızı yapıyoruz. Malkara Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

“TESKİ Malkara’ya 41 milyon TL harcama ile 178 kilometre altyapı yaptı”

Malkara ilçesi genelinde bugüne kadar 41 milyon TL harcama ile 178 kilometre altyapı yapıldığını aktaran Başa, “38 milyon TL değerinde 20 adet altyapı yatırımı tamamlandı. 3 milyon TL değerinde 4 adet altyapı yatırımı da devam etmektedir. Bu kapsamda 129 kilometre içme suyu hattı, 44 kilometre kanalizasyon hattı, 5 kilometre yağmur suyu hattı yapıldı. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İller Bankası yetkilileri ve TESKİ emekçilerine teşekkür eder, yatırımın Malkara halkına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Gönence Mahallesi Muhtarı Süleyman Galata da, yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Yurdakul ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Başa’ya teşekkür etti.

“Yarım kalmış bir işi tamamlamak, en baştan başlamaktan zordur”

Törende konuşan Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, “Yarım kalmış bir işi tamamlamak, en baştan başlamaktan zordur. TESKİ zoru başardı. TESKİ kurulmadan önce başlayan ve yarım kalan Malkara içme suyu inşaatının tamamlanmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Malkara eski Belediye Başkanı Birol Kaya, Malkara Belediyesi ve TESKİ emekçilerine teşekkür ediyorum. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. Bu yatırımın herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Malkara’nın her köşesinde sosyal demokrat belediyenin eserlerini göreceksiniz”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak ise, “Malkara içme suyu tesislerinin hizmete alınmasından dolayı oldukça mutluyum. Malkara’nın her köşesinde sosyal demokrat belediyenin eserlerini göreceksiniz. Sosyal demokrat belediyelerin en belirgin özelliği, insan odaklı hizmettir. Biz hiçbir zaman bir daha seçilir miyiz diye düşünmedik. Görev süremizin sonuna kadar da bu düşünmeyeceğiz. Biz çalışacağız, hizmet götüreceğiz kentin her yerine. Tekrar seçilip seçilmemek de vatandaşın takdiri olacak. Bu tesisin tüm Malkaralılara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faik Öztrak, “TESKİ Malkara’ya 41 milyon TL’lik 178 kilometre altyapı yatırımı yapmış. Yapılan işler gerçekten çok kıymetli, çok değerli yatırımlardır. TESKİ’nin son 4 yılda Tekirdağ genelinde yaptığı yatırım tutarı 641 milyon TL’dir. Bunun üstüne Büyükşehir Belediyemizin diğer yatırımlarını da eklediğimiz zaman bu rakam 1 milyar 642 milyon TL oluyor. Tekirdağ genelinde muazzam bir altyapı hamlesi yapıldı. İçme suyu hatları, kanalizasyon hatları, yağmur suyu hatları, yollar ve bir sürü yatırımlar yapıldı. Dünyada tirajı en yüksek olan dergilerden biri olan Forbes, Tekirdağ’ı Türkiye genelinde yaşamak ve çalışmak için en ideal iller arasında 4’üncü sırada gösterdi. Yapılan yatırımların tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından hizmete alınan Malkara içme suyu tesislerinin açılış kurdelesi kesilerek, tesis gezildi.