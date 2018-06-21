Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (TESKİ) açıklamasında söz konusu iddialar reddedilirken, tesisin çıkış suyundan alınan numunelerin analiz tutanakları kamuoyuyla paylaşıldı.

TESKİ yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bazı sosyal medya hesaplarında Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili olarak, arıtılmamış atıksuların dere yolu ile denize iletildiği ve kirlilik oluşturduğu iddia edilmektedir. Bahsi geçen konuya açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.”

"Tesisin yapımında 80 milyon Dolar harcandığı bilgisi doğru değildir”

Açıklamada ilk olarak tesisin 80 milyon Dolar’a mal olduğu iddiasına cevap verilerek, “02.10.2015 tarihinde ihalesi yapılan Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 03.07.2017 tarihinde atıksu alımına başlamış olup test ve performans çalışmaları tamamlanarak 17.11.2017 tarihinde tam kapasite ile işletmeye alınmıştır. Toplam maliyeti KDV dahil 39 milyon 547 bin 472 TL’dir. Tesisin yapımında 80 milyon Dolar harcandığı bilgisi doğru değildir” denildi.

“Hem kendi laboratuvarımızda hem de akredite laboratuvarlarda analiz edilmektedir”

TESKİ yaptığı açıklamada tesis hakkında bilgiler de vererek, “Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile kurulmuştur. Süleymanpaşa ilçe merkezinin atıksuyu önce Altınova’da bulunan Terfi Merkezi 12 istasyonunda toplanmaktadır. Buradan da Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine iletilmektedir. Arıtma tesisine iletilen atıksular burada Karbon, Azot ve Fosfor giderimi yapıldıktan sonra temiz su havuzunda klorlanarak Cevizlik Deresine deşarj edilmektedir. Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksudan periyodik olarak numuneler alınarak hem kendi laboratuvarımızda hem de akredite laboratuvarlarda analiz edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“SAİS ile çıkış suyu değerlerini kontrol etmektedir”

Söz konusu tesisin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetimlerinin yapıldığı bilgisi de paylaşılarak açıklamaya şöyle devam edildi: “Tesisin çevre izin süreci başlatılmış olup, bu süreçte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün kontrol ve denetleme amaçlı ziyaretleri devam etmektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) ile sürekli olarak Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış suyu değerlerini kontrol etmektedir. Çıkış suyu değerlerinde bir sorun olduğunda sistem otomatik olarak uyarı vermektedir. 14.06.2018 tarihinde Altınova Mahallesinde ikamet eden bir vatandaşın Cevizlik Deresinden bulanık, kirli suların aktığını söylemesi üzerine TESKİ Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Feyzi ÜNAL, TESKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı İmdat DEMİR ile beraber Cevizlik Deresi ve TESKİ tesisleri gezerek incelemiş olup, herhangi bir sorun olmadığı gözlemlenmiştir.”

“Yağışlı havalarda tesise gelen suyun yoğunluğuna göre çıkış suyunda bulanıklık yaşanabilir”

Açıklamada tesisten akan suyun yağışlı havalarda bulanıklık gösterebileceği belirtilirken, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından 18 Haziran tarihinde tesisten numune alınarak inceleme yapıldığı aktarıldı. TESKİ açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Sosyal medyada yayınlanan asılsız haberlerde yer aldığı gibi atıksuyun arıtılmadan doğrudan deşarj edilmesi söz konusu değildir. Özellikle yağışlı havalarda tesise gelen suyun yoğunluğuna göre çıkış suyunda bulanıklık yaşanabilir. Ayrıca tesiste uygulanan arıtma proseslerine bağlı olarak çıkış suyu zaman zaman bulanık olabilir. Bu durum çıkış suyunun kirli olduğunu ifade etmez. Suyun kirli olup olmadığı usulüne uygun bir şekilde alınan numunelerin analiz edilmesi sonucu belli olur. Bugüne kadar da böyle bir durum yaşanmamıştır. Zira, söz konusu iddialar üzerine Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince 18.06.2018 tarihinde tesisimizin çıkış suyundan denetim numunesi alınmış olup denetleme tutanağı ekte yer almaktadır. Elde edilecek sonuçlar kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

"TESKİ bir yıl boyunca gözlemci ve denetleyici olarak tesiste bulunmaktadır"

TESKİ açıklamasının devamında iddia konusu olan tesisin şu anda işletmesinin TESKİ’de olmadığı ve TESKİ’nin burada gözlemci ve denetleyici konumda olduğu bilgisini de paylaşarak, "Tesisin işletilmesi 24.12.2017 Geçici Kabul tarihi itibari ile ihaleyi alan firmanın (Aker İnş. Tic. Ve San. A.Ş. ile Ecay İnş. San. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti.) sorumluluğunda olup TESKİ bir yıl boyunca gözlemci ve denetleyici olarak tesiste bulunmaktadır. Tesis 24.12.2018 tarihinde TESKİ’ ye devredilecektir. Bu süre içerisinde meydana gelebilecek olumsuzluklardan anılan firma sorumludur ve TESKİ gereğini yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik yayınlarına itibar edilmemesini temenni ederiz”

Açıklamada son olarak, "Kamuoyunun yakından bildiği gibi Tekirdağ’ın Büyükşehir olması ile kurulan TESKİ günlük 5.bin metreküp atıksu kapasitesini 192 bin metreküpe çıkararak çevreye verdiği önemi göstermiştir. TESKİ’nin amacı Sultanköy’den-Şarköy’e kadar denize doğrudan atıksu vermeden Mavi Bayrak sayısını arttırmaktır. Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ’yi sistematik bir şekilde yıpratmak için yalan haber yapmayı kendisine meslek edinmiş kişilerin, bu seçim ortamında kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik yayınlarına itibar edilmemesini temenni ederiz” denildi.