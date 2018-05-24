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24 Mayıs 2018 13:27

TESKİ müdüründen su baskını iddialarına cevap

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Malkara Şube Müdürü Kenan Taşkın, bir apartman yöneticisinin kazan dairesini su basması nedeniyle TESKİ’ye yönelik eleştirilerine cevap verdi.

TESKİ müdüründen su baskını iddialarına cevap

24 Mayıs 2018 13:27


Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde bulunan Yılmaz ve İnaltekin apartmanları yöneticisi Dursun Özdemir, kazan dairesini sürekli su bastığını ve TESKİ’ye müracaat etmesine rağmen görevini yapmadığını iddia etti.


Özdemir’in açıklamalarına cevap veren TESKİ Malkara Şube Müdürü Kenan Taşkın, "Yaşanan sorun haftalar öncesinde bize gelen müracaat sonrası ekiplerimiz tarafından değerlendirilmiş ve yapılan çalışmalarda bulunan bölgede bir kaynak su olduğu tespit edilmiştir. Su patlağı veya herhangi bir arıza sonucu meydana gelen bir sıkıntı yok. Kimse gelmedi, kimse ilgilenmedi denmiş. Böyle bir şey söz konusu değil. Ekiplerimiz zamanında bölgeye gidip gerekli çalışmayı yapıp, sorunu açıklığa kavuşturmuştur" dedi.




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