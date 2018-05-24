Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde bulunan Yılmaz ve İnaltekin apartmanları yöneticisi Dursun Özdemir, kazan dairesini sürekli su bastığını ve TESKİ’ye müracaat etmesine rağmen görevini yapmadığını iddia etti.

Özdemir’in açıklamalarına cevap veren TESKİ Malkara Şube Müdürü Kenan Taşkın, "Yaşanan sorun haftalar öncesinde bize gelen müracaat sonrası ekiplerimiz tarafından değerlendirilmiş ve yapılan çalışmalarda bulunan bölgede bir kaynak su olduğu tespit edilmiştir. Su patlağı veya herhangi bir arıza sonucu meydana gelen bir sıkıntı yok. Kimse gelmedi, kimse ilgilenmedi denmiş. Böyle bir şey söz konusu değil. Ekiplerimiz zamanında bölgeye gidip gerekli çalışmayı yapıp, sorunu açıklığa kavuşturmuştur" dedi.