TESKİ Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salon'unda düzenlenen TESKİ Genel Kurul Toplantısına, Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra belediye başkanları, meclis üyeleri ve TESKİ yetkilileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda açılış konuşması yapan Başkan Albayrak, "Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ını Tekirdağ genelinde büyük coşku eşliğinde kutladık. Tüm Tekirdağ Ata'sına ve cumhuriyete sahip çıktı. Önümüzde Ata'mızın ölüm yıl dönümü var. O gün de Ata'mızı rahmet, minnet ve saygıyla anacağız. Kasım ayı, Tekirdağ'ın merkez ve ilçelerinin kurtuluş ayıdır. Bu kurtuluş coşkusunu bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Açılış konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.