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25 Aralık 2017 13:18

TESKİ personeline eğitim

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) personeline kurumun idari ve teknik işlerinde uyulması gereken mevzuat hakkında eğitim verildi.

TESKİ personeline eğitim

25 Aralık 2017 13:18


TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitim TESKİ Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Halıcı tarafından verildi. TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli personelin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim gün boyunca iki oturum şeklinde oldu.


TESKİ Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Halıcı verdiği eğitim kapsamında, 2560 sayılı İSKİ Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, su, atıksu ve kira ücreti gibi ücret gelirlerinin takip ve tahsili, su, atıksu ve diğer ücretlerde indirim uygulanacak kurumlar ve kişiler, geçici su aboneliği, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ilgili hükümler, TESKİ Genel Kurulu Toplantı Çalışma Usul ve Esasları, Kamu Hizmet Standartları konularını işledi. Anlatımların sonunda dinleyicilerin soruları cevaplandı.


TESKİ’den yapılan açıklamada, "Bir kamu kurumu olan TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetlerin en kaliteli ve standartlara uygun olması için periyodik olarak düzenlenen eğitimler TESKİ’ye değer katmaktadır. Ayrıca bu sayede deneyimli bir şekilde hareket ederek, yanlış uygulamalardan kaçınılmış olacaktır" denildi.




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