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09 Mayıs 2018 16:22

TESKİ personeline, ‘Uyku Problemleri ve Çözüm Önerileri’ eğitimi

TESKİ personeline “Uyku Problemleri ve Çözüm Önerileri” konulu eğitim verildi.

TESKİ personeline, ‘Uyku Problemleri ve Çözüm Önerileri’ eğitimi

09 Mayıs 2018 16:22


TESKİ 7/24 hizmet veren bir kurum olduğu için personel de vardiyalı sistemde çalışıyor. Buna bağlı olarak personelin çalışma saatlerine göre iş ve özel hayatını programlamasına yönelik konuların anlatıldığı eğitim, TESKİ Süleymanpaşa Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Eğitimi Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu verdi.


Prof.Dr.Ateşoğlu eğitim öncesi TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında TESKİ’nin çalışmaları ve personelin çalışma sistemi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından Genel Müdür Başa da eğitime katıldı. Eğitime ilçelerde de hizmette bulunan TESKİ personeli katıldı.


Personelin vardiyalı ve nöbet usulü çalışmalarda karşılaşılan uyku problemleri ve sonrasında yaşanan uykusuzluk ile nasıl başa çıkışacağı konusunda bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda ofis, saha, depo vb. alanlarda görevli olan çalışanların, uykusuzluk probleminden kaynaklanabilecek iş kazalarının önüne geçmek adına nasıl bir uyku düzeni olması gerektiği hakkında bilgi verildi.


Yetişkinlerin sağlıklı çalışması adına uyku aralıkları, yaşanan uykusuzluk sorunları ve buna karşın alınması gereken önlemlerden bahsedilerek fizyolojik, psikolojik sağlık sorunları etkileri ve yol açtığı hastalıklar anlatıldı.




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