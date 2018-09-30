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TESKİ: "Risk devam ediyor, 41 ekiple görev başındayız"

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) bölgede meydana gelecek yağış ve fırtına riskinin devam ettiğini belirterek, 41 ekiple görev başında olduklarını bildirdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, Trakya bölgesinde şiddetli yağış ve fırtına riskinin devam ettiğini belirten TESKİ, vatandaşları uyararak, gerekli önemlerin alınması konusunda bilgilendirme yaptı. TESKİ ekip olarak risklere karşı hazır olduğunu belirterek, 41 ekiple görev başında olduklarını söyledi.


TESKİ ayrıca, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların ALO 185 numaralı hattı arayarak, istek ve şikayetlerini iletebileceklerini duyurdu.

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