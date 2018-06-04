TESKİ Saray ilçesinin 3 önemli ve büyük mahallesinin içme suyu ve kanalizasyon altyapı sorununu çözdü. İl Özel İdaresi döneminde başlanılmış fakat atıl vaziyette yarım bırakılmış olan altyapı hizmetleri TESKİ’nin yeniden projelendirmesiyle tamamlandı. İlave imalatların da yapıldığı yatırımın açılış töreni Göçerler Mahallesi’nde düzenlenen tören ile hayata geçti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Tekin ve A.Soner Ergin, Genel Müdür Yardımcıları Nilgün Marmara, Dr. İbrahim İçöz ve İ.Feyzi Ünal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Saraylı vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "TESKİ olarak kurulduğumuz günden beri, ilçe merkezlerimiz, eski belde merkezlerimiz ve özel idareden devraldığımız kırsal mahallelerimizin altyapı sorunlarını çözmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda Saray ilçe merkezimizin hem içme suyu hem de kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladık ve sorunsuz bir şekilde çalışır hale getirdik. TESKİ olarak bugüne kadar Saray ilçemizde 48 milyon liralık altyapı yatırımı yaptık" dedi.

"İçme suyu evsel bağlantıların tümü yapılmıştır”

Yapılan yatırımların bitmesiyle suların tertemiz olduğuna vurgu yapan Başa, "İlçe merkezinin ardından Saray’ın 3 önemli mahallesi olan Çayla, Çukuryurt ve Göçerler mahallelerinin altyapı sorunu çözdük. Yatırım bedeli 4 milyon 304 bin 640 lira olan işimiz kapsamında; Göçerler Mahallesi’nde 12 bin 500 metre kanalizasyon hattı imalatı yapıldı. Buna ek olarak 1 adet HDPE Paket Terfi Merkezi ve terfi hattı imalatı yapıldı. Terfi merkezinin gerekli tüm bağlantıları yapılarak devreye alındı ve çalışır hale getirildi. 21 Haziran tarihinde ihalesi yapılacak olan ’Saray İlçesi Muhtelif Mahalleler İçme suyu ve Kanalizasyon İnşaatı ile Güngörmez Mahallesi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı’ işi kapsamında da Göçerler Mahallemize 50 metrelik yeni foseptik yapısı inşa edilecektir. Ayrıca Göçerler Mahallesi’nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin köy içinden geçen ana yolda yaptığı beton yol çalışmasından önce, 110 milimetre çapında 2 bin 300 metre uzunluğunda içme suyu hattı yenilenmiştir. Ardından içme suyu evsel bağlantıların tümü yapılmıştır. Çukuryurt Mahallesi’nde özellikle yeni parseller bölgesinde yerleşimin artmasından kaynaklı doğan kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla başta bu bölge olmak üzere mahalle genelinde toplam 9 bin metre kanalizasyon hattı imalatı yapılmıştır. 2 adet 50 metrelik foseptik yapısı ile 1 adet Doğal Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanarak kanalizasyon şebeke hatlarından akan atık suyun tamamını doğrudan derelere değil de yaptığımız doğal arıtma tesisi sayesinde arıtarak doğaya deşarj etmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

"TESKİ emekçilerine teşekkür ederim”

TESKİ çalışanlarına teşekkür eden Başa, "Çayla Mahallesi genelinde, yeni parseller bölgesinde yerleşimin bu bölgeye doğru kaymasından doğan hem içme suyu hem kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla 6 bin 500 metre kanalizasyon, 6 bin 600 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilmiştir. Bu iş kapsamında içme suyu ve kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 36 bin 900 metre altyapı imalatı yapılmıştır. Çalışmalar sırasında bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban ve tüm TESKİ emekçilerine teşekkür ederim. Yapılan yatırımların Saray halkına hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Saray Belediyesi tarafından yapılan Göçerler Mahallesi Düğün Salonu’nun mahalle halkına hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

"Biz hizmet üretiriz”

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Saray’da 4 yıldaki değişimi görmek beni çok mutlu etti. Bu başarı halkımızın başarısıdır. Hizmette sınır tanımadan her gün ya bir açılış ya da bir temel atma gerçekleştiriyoruz. Saray’da bu dönem önemli yatırımlar gerçekleşti. Saray ilçe merkezinin içme suyu hatları yüzde 100 oranında değişti. Yenilenen içme suyu hatları sayesinde hem su tasarrufu sağlanmış oldu, hem de Saray halkı sağlıklı içme suyuna kavuşmuş oldu. Çayla, Çukuryurt ve Göçerler mahallelerimizin de içme suyu ve kanalizasyon altyapılarını yeniledik, halkımızın hizmetine sunduk. Emeği geçen herkese teşekkürler, hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edilerek Saray İlçesi Muhtelif Mahalleler İçme Suyu (Çayla) ve Kanalizasyon (Çayla, Çukuryurt, Göçerler) Tesislerinin açılış kurdelesi kesildi.