Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir unsur olan suyun korunması kadar, tasarruflu kullanılması da büyük önem taşıyor. Suyun verimli kullanımını sağlamak ve halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), ’Su Tasarrufu Kampanyası’ başlattı.

Kampanyanın temel amacı, suyun verimli ve tasarruflu kullanımı konusunda başta öğrenciler ve tarımla uğraşan çiftçiler olmak üzere bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Böylece bilinçsiz tüketimin önüne geçilerek su kullanımının en aza indirgenmesi planlanıyor. Afiş ve broşürlerin hazırlandığı kampanya kapsamında, sınırlı su kaynaklarının verimli kullanılmasının önemi ve su tasarrufu için yapılması gerekenler anlatıldı. 60 adet vinil branda, bin 500 adet A3 boyutlarında afiş ve 2 bin adet A5 boyutlarında broşür basıldı ve il genelinde 11 ilçede dağıtımı yapıldı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleniyor

Özellikle tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü yerleşim yerlerine yönelik bağ, bahçe ve tarla sulamalarında daha az su tüketilmesini sağlayan yöntemlerin kullanılması gerektiğini anlatan afiş ve broşürler yapıldı. TESKİ bünyesinde kurulan ’Su Çocuk Meclisi’ de kampanyaya destek veriliyor. Ayrıca TESKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı uzman personeli okullarda su tasarrufu konusunda bilgilendirme yapılıyor. TESKİ tarafından yürütülen ’Su Tasarrufu Kampanyası’ ile tüm canlıların yaşam kaynağı olan suyun tasarruflu kullanılması için toplumda ortak bilincin oluşturulması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleniyor.

"Su tüketimimizi azaltabiliriz"

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, ‘Su Tasarrufu Kampanyası’ hakkında yaptığı açıklamasında, “Bilindiği gibi doğal kaynaklar tükenmez değildir. Su kaynaklarının verimli kullanılması, suyun israf edilmemesi ve böylece dünya su dengesinin bozulmaması için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerekmektedir. Alacağımız küçük önlemler ile su kaynaklarının kaybına ve azalmasına yol açan etkenleri ortadan kaldırabilir, su tüketimimizi azaltabiliriz. Bu şekilde gelecek nesillerin de su ihtiyacını düşünerek hareket etmiş oluruz. Su tasarrufu kampanyasına destek veren tüm kuruluşlara ve halkımıza şükranlarımızı sunarız" dedi.