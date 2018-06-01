TESKİ Genel Müdürlüğü il genelinde işlettiği ve sorumlu olduğu atıksu arıtma tesislerini halka açıyor, yapılan hizmetleri de vatandaşlarla paylaşıyor. Hayrabolu halkının davetli olduğu etkinliğe, vatandaşların yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Hayrabolu Belediye Başkan Vekili Necdet Hacet, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Nilgün Marmara, Hayrabolu Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, ilçe genelinde faaliyetlerini sürdüren dernek, oda, sivil toplum kuruluşları, banka müdürleri ve çevre gönüllüleri katıldı.

Hayrabolu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi tanıtıldı

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Nilgün Marmara, "Hayrabolu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatı henüz TESKİ kurulmamışken Hayrabolu Belediyesi tarafından DSİ ile yapılan sözleşme sonrası başlamıştır. TESKİ’nin kurulmasıyla birlikte tüm su ve kanalizasyon işlerinin sorumluluğu TESKİ’ye devredilmiştir. TESKİ’nin kurulmasıyla birlikte tesisin tamamlanması TESKİ zamanında olmuştur. Tesis artık tamamen TESKİ’nin sorumluluğundandır. Hayrabolu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin finansmanı TESKİ tarafından sağlanmaktadır" dedi.

"Tesisimiz 28 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitedir"

Marmara, tesisin kapasitesi ile ilgili bilgiler de vererek, "Şu anda tesisi çok rahat şekilde işletebiliyoruz. Hayrabolu ilçe merkezinin tüm evsel atıksuyunu arıtıyoruz. Tesisimizin arıtma kapasitesi 5 bin 339 metreküp/gün’dür. Günümüzde Hayrabolu’nun nüfusu 18 bin civarındadır. Tesisimiz 28 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitedir.Tesisin yapılmasında öncü olan, çalışmaların başlatılmasını sağlayan Hayrabolu Belediyesi Meclis Üyelerine ve tesisin yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Genel Müdür Yardımcısı Marmara’nın konuşmasının ardından Hayrabolu Belediye Başkan Vekili Necdet Hacet’e tesise katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

"TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve tüm TESKİ emekçilerine teşekkür ediyorum"

Hayrabolu Belediye Başkan Vekili Necdet Hacet "Belediye başkanları genellikle altyapı yatırımları yapmamaya çalışır. Ama artık TESKİ var. TESKİ altyapıyı yapıyor. Üstyapıyı da belediyeler yapıyor. İlçemize ve il genelinde yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle başta TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve tüm TESKİ emekçilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"TESKİ 7 adet biyolojik atıksu arıtma, 9 adet de ileri biyolojik atıksu arıtma tesisine sahip"

Programda TESKİ Çevre Mühendisi Anıl Fidan, Hayrabolu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve TESKİ’nin il genelindeki diğer arıtma tesisleri hakkında sunum yaptı. TESKİ’nin 7 adet biyolojik atıksu arıtma tesisi, 9 adet de ileri biyolojik atıksu arıtma tesisine sahip olduğu bildirildi. Bunlara ek olarak 2 adet doğal atıksu arıtma tesisi, 1 adet ön arıtmalı derin deniz deşarj tesisi ve 4 adet te proje aşamasında atıksu arıtma tesisi olduğu ifade edildi.

Hayrabolu halkı TESKİ Hayrabolu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini gezdi

Konuşma ve sunumun ardından tüm katılımcılar tesisi baştan sona gezdi ve tesisin işletilmesi hakkında yerinde bilgi aldı. Tesisin son ziyaret edilen yeri atıksuyun, arıtılma sürecinden geçerek doğaya nasıl deşarj edildiğinin görüldüğü çıkış suyu noktası oldu. Tesise giriş suyu ve çıkış suyu kıyaslandığında nasıl bir çevre kirliliğinin önüne geçildiği gözler önüne serildi. Tüm ziyaretçiler tesisten çok etkilenerek, böyle bir tesisin Hayrabolu’da olduğunu etkinlik sayesinde öğrendiklerini dile getirdi. Vatandaşlar, halkın parası ile yapılan yatırımların çok yararlı olduğunu söyleyerek deneyimli Hayrabolu Belediyesi ve TESKİ yetkililerine teşekkür etti.