Muratlı halkının davetli olduğu etkinliğe, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Muratlı Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, ilçe genelinde faaliyetlerini sürdüren dernek, oda, sivil toplum kuruluşları ve çevre gönüllüleri katıldı.

Tesis tanıtımı sonrası açıklamalarda bulunan TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, "Bütün Muratlı ilçesinde oluşan atık su tamamı terfi merkezlerimiz sayesinde, buraya geliyor ve burada çeşitli aşamalardan geçerek ileri biyolojiye tabi tutularak doğaya deşarj ediliyor. Yapılan bu tesis sayesinde artık Muratlı derelerimiz kirlenmiyor. Muratlı’da sadece bu yapılmadı aynı zamanda eksik kanalizasyon hatları da tamamlandı. Oradan gelecek sular burada buluşacak. TESKİ olarak Muratlı’da atık su sorununu çözmüş olduk" dedi.

"Arıtma kapasitemizi güçlendiriyoruz”

TESKİ olarak hizmetlere devam ettiklerini belirten Başa, “Büyükşehir kurulduktan sonra büyük bir altyapı hamlesine girdik. 2 bin 45 kilometre altyapı gerçekleştirildi. Bunun içinde bin kilometre üzerinde atık su şebekesi gerçekleşti. Şu ana kadar maalesef kanalizasyonlar yapılmış ama hiç arıtma tesisleri yapılmadığı için bunlar derelere denize deşarj etmiş. Biz kurulduğumuzdan beri arıtma kapasitemizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa katılan vatandaşlar tesisi baştan sona gezdi ve tesisin işletilmesi hakkında yerinde bilgi aldı. Tesisin son ziyaret edilen yeri atık suyun arıtılma sürecinden geçerek doğaya nasıl deşarj edildiğinin görüldüğü çıkış noktası oldu. Tesise giriş ve çıkış suyu kıyaslandığında nasıl bir çevre kirliliğinin önüne geçildiği gözler önüne serildi.