TESKİ, Türkmenli Göletinin çevresini tel çit ile koruma altına aldı.

TESKİ Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Türkmenli Göleti İçme Suyu Havzasını tel çit ile koruma altına alındı.

TESKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı içme ve kullanma suyu elde edilen yüzeysel su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda “TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği” ve “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” gereğince Türkmenli Göletinin çevresini tel çit ile çevirdi. Marmaraereğlisi ilçesinin en önemli su kaynağı olan Türkmenli Göleti dışarıdan gelecek, olumsuz çevresel etkenlere karşın koruma altına alınmış oldu. Ayrıca su kaynağı çevresinde dikkat edilmesi gereken durumları gösteren uyarı levhaları da asıldı.

TESKİ'den konuyla ilgili yapılan açıklama da, “Günümüzde su kaynakları hızla tükenmekte ve çeşitli faktörlerden dolayı kirlilik tehdidi ile karşı karşıya gelmektedir. Bu nedenle TESKİ olarak su kaynaklarının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli tüm koruma faaliyetleri yapılmaktadır. Gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakabilmek için vatandaşlarımız tarafından da içme suyu kaynaklarımızın korunması ve zarar görmemesi için alınan tedbirlere özen gösterilmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla su kaynaklarının ve havzaların kesinlikle kirletilmemesi ve kirletenlerin uyarılması her bireyin üzerine düşen görevlerden biri olmalıdır” denildi.