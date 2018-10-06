TESKİ ve NKÜ arasında protokol imzalandı

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı İ.Feyzi Ünal ve TESKİ Atıksu Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı İmdat Demir ile birlikte Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer de hazır bulundu.

Ziyaretin ardından protokol imzalandı. İmzalanan işbirliği protokolü neticesinde Mühendislik Fakültesi 4. sınıf öğrencileri TESKİ bünyesinde meslekleri ile ilgili uygulamalı eğitim alacak. Öğrenciler öğrenim süreleri boyunca edindikleri teorik bilgileri, TESKİ'deki ilgili daire başkanlıklarında alacakları görevlerde uygulayacak. Laboratuvar ve saha çalışmalarına katılarak sahip oldukları bilgi ve becerileri pekiştirecek. İş hayatının gerektirdiği sorumluluk bilinci, organizasyon ve üretim süreçlerini deneyimleyerek mezun olduklarında daha kolay iş bulma imkanına sahip olacaklar.

TESKİ ve Namık Kemal Üniversitesinin uygulaması sonucunda daha kısa sürede nitelikli mühendis yetiştirilecek ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun mühendisler kazandırılacak.