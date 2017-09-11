Son 2 yıl içinde yapılan ölçümlere göre, TESKİ resmi web sitesinin tekil ziyaretçi sayısı 1 buçuk milyonu aşıp 1 milyon 565 bin kişiye ulaştı.

TESKİ’nin internet sitesi barındırdığı güncel ve Tekirdağ için önemli yatırım bilgilerinin sunulması sebebiyle oldukça ilgi çekti. Web sitesinde kurum, personel ve abonelere yönelik bilgiler, ücret tarifeleri, il genelinde yapılan altyapı yatırımları, haberler, duyurular, yayınlar, kamu spotları, yürütülen kampanyalar, günlük çalışma programı, su kesintileri, ihale bilgileri, iletişim ve sosyal medya bilgileri yer almaktadır. Ayrıca TESKİ aboneleri web sitesi üzerinden online olarak anında fatura ödeme işlemi de gerçekleştirebiliyor.

Web sitesinde yer alan bu bilgiler ve şeffaf bir şekilde kurumun tüm faaliyetlerinin vatandaşlara sunulmasından dolayı, son 2 yıl içinde TESKİ resmi web sitesinin ziyaretçi sayısı gün geçtikçe arttı. Şu anda günlük ortalama 2 bin 500-3 bin kişi arası tekil ziyaretçi web sitesini ziyaret ediyor.

TESKİ’den yapılan açıklamada, “Günümüzde teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılıyor olmasından dolayı, vatandaşlarımız TESKİ’nin sosyal medya hesaplarını da yakından takip etmektedir. Kurumun faaliyetleri sosyal medya araçları üzerinden anında paylaşılmaktadır. Sosyal medya paylaşımları yapılan hizmetlerinin sunumunda oldukça etkili olabiliyor. Hızlı bir şekilde bilgi paylaşımında bulunularak vatandaşlarımız bilgilendirilmiş oluyor” denildi.