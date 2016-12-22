Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen TESKİ Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Nilgün Marmara ve Rıza Tekin katıldı. Düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek TESKİ’ nin önümüzdeki dönem çalışmaları konusunda bazı kararlar alındı.

Başkan Albayrak, TESKİ Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Feyzi Ünal’dan, TESKİ’nin yaptığı çalışmalar hakkında brifing aldı. Brifing süresince Plan Proje Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar anlatıldı. Genel Müdür Yardımcısı Ünal, yaptığı sunumda TESKİ’nin il genelinde sürdürdüğü içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisleri ve yağmur suyu altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini, yapılan çalışmaların iş takvimine göre önde devam ettiğini, vatandaşların mümkün mertebe mağdur edilmeden çalışıldığının bilgisini verdi. Ayrıca hazırlık aşamasında olan projeler hakkında da bilgi verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ’nin il genelinde sürdürdüğü başarılı çalışmalarından dolayı başta TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa olmak üzere tüm TESKİ ekibine teşekkür etti.