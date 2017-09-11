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11 Eylül 2017 17:09

TESKİ yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen TESKİ Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

TESKİ yönetim kurulu toplantısı yapıldı

11 Eylül 2017 17:09


Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Yönetim Kurulu Üyeleri Nilgün Marmara, Rıza Tekin ve A. Soner Ergin katıldı. Düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek TESKİ’nin önümüzdeki dönem çalışmaları konusunda bazı kararlar alındı.


Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, TESKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Halit Merduman ve TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sezai Yazıcı, TESKİ’nin kurulduğu günden bugüne kadar daire başkanlıkları bünyesinde yapılan faaliyetleri anlattıkları sunum yaptılar.


Yapılan sunumların ardından Başkan Albayrak, TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüttükleri başarılı ve özverili çalışmaları sebebiyle bazı personele başarı belgesi takdim etti ve kendilerini tebrik etti. Başarı belgelerini alan personel de, her zaman özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, kendilerine bu ödülün layık görülmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirttiler.




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