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07 Temmuz 2017 16:55

TESKİ Yönetimi toplandı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün aylık yönetim kurulu toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında yapıldı.

TESKİ Yönetimi toplandı

07 Temmuz 2017 16:55


Toplantıya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Nilgün Marmara, Rıza Tekin ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün katıldı. Düzenlenen toplantıda TESKİ Plan Proje Dairesi Başkanı Recep Çalı, daire çalışmaları ile ilgili bilgiler verirken, Abone İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Doygun da Abone İşleri Dairesinin vizyonu, amaçları, yetki ve sorumlulukları ile ilgili Başkan Kadir Albayrak’a brifing verdi.


TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Başkan Kadir Albayrak’a yapılan çalışmalarla ilgili harita üzerinden detaylı bilgi verdi. Toplantıda ayrıca gündem maddeleri görüşüldü ve TESKİ’nin önümüzdeki dönem çalışmaları konusunda kararlar alındı.




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