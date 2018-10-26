TESKİ'den bin 224 metrelik atıksu hattı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi'nde bin 224 metre atıksu kolektör hattı inşa edildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Beyazköy Mahallesi'nin önceki dönemlerde zaman içinde göçmüş ve çalışamaz hale gelen atıksu hatları evsel atıksuyu şebeke hattı aracılığıyla toplanıyor ve atıksu arıtma tesisine iletilemiyordu. Doğrudan Ergene Deresine deşarj olan mahallenin atıksu hatlarına TESKİ müdahale etti. TESKİ Genel Müdürlüğü doğrudan dereye akan atıksuları bertaraf etmek amacıyla hızlıca bir proje hazırlanarak hayata geçirdi. Proje kapsamında 300 milimetre çapında 624 metre ve 400 milimetre çapında 600 metre olmak üzere toplam bin 224 metre atıksu kolektör hattı inşa edildi.

Çalışmanın ardından doğrudan Ergene Deresine akan Beyazköy Mahallesi'nin atıksuyu, yapılan atıksu kolektör hattı vasıtasıyla doğal atıksu arıtma tesisine iletiliyor. Çevre için önemli bir yatırım olan projeden mahalle halkı da oldukça memnun kaldı.