Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, eski Çorlu Belediye Başkanı ve CHP Tekirdağ Milletvekili aday adayı Ünal Baysan, Büyükşehir Belediyesi ile TESKİ’nin teknik ve idari personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Altyapı zor bir iş. Ben, gelmiş geçmiş tüm büyükşehirler arasında böylesine kapsamlı ve büyük bir altyapı hamlesine girişmiş bir belediye başkanı olduğunu düşünmüyorum. İl genelinde 2 bin 45 kilometre altyapı yaptık. Bu gerçekten önemli ve zor bir hizmet oldu. Maalesef vatandaşımız zahmet çekti ve bizlere tepki gösterdiler. Tepkilerinde haklılar. Vatandaş toz, çamur, sıkıntı istemez. Yolu, suyu düzgün olsun ister. Ama sıkıntı çekmeden bu işi yapmanın başka yolu yok. Buraya gelirken etrafı inceleme şansım oldu. Yollar, kaldırımlar gerçekten çok güzel olmuş. Alt yapısı, üst yapısı bitmiş, su sorunu olmayan bir Ergene var artık. Bu yatırım Ergene ve Çorlu için çok önemli. Artık hem Ergeneliler hem de Çorlulular temiz bir çevreye kavuşacak. Kötü kokulardan dolayı meydana gelen rahatsızlıklar olmayacak. TESKİ Genel Müdürümüz Sayın Şafak Başa ve tüm TESKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok zor bir işin altından kalktılar. Bu iş esnasında haksız yere çok fazla tenkit edildiler. Gerek Çorlu Belediye Başkanlığımız, gerek Ergene Belediye Başkanlığımız, büyük bir özveri örneği göstererek bize çalışmalarımızda çok destek oldular. Şu süreç içerisinde sürekli ya bir temel atma töreninde ya da bir açılıştayız. Büyük bir çalışma içerisindeyiz. Her birimimiz farklı alanlarda vatandaşa hizmet için mesai gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TESKİ ve Büyükşehir Belediyesi olarak görev süremiz boyunca 172 projeyi hayata geçirdik. Tekirdağ için 1 milyar 600 milyon liralık yatırım yaptık. Bu yatırımlar bizim gurur kaynağımızdır. Ben bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hizmetimizin Ergene ve Çorlu’ya hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Çorlu ilçesi Atıksu Kollektör Hattı ile Ergene ilçesi Sağlık, Yeşiltepe ve Vakıflar mahalleleri kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının açılışı, protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.