Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan temel atma töreninde açılış konuşmasını TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa gerçekleştirdi. Aralıksız bir şekilde vatandaşlara hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade eden Başa, "TESKİ olarak, 11 ilçemizde hiç durmadan altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tekirdağ’ımızın en büyük ilçesi olan Çorlu’muzda da yatırımlarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi yakın bir dönemde atık su kolektör hattını hizmetinize sunduk. Yine Çorlu içme suyu projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Çok kısa bir süre önce Dutluk Dere mevkiindeki taşkın sorununu çözmek üzere orada bir çalışma başlatmıştık. Bunların dışında, belediyemizden, muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen altyapı taleplerini değerlendirerek TESKİ Genel Müdürlüğü olarak, birçok mahallemizi kapsayan, Çorlu ilçesi muhtelif mahalleler içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı projesine başladık. Bu projemizi her zaman iş birliği yaptığımız Çorlu Belediyemize sunduk. Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt ve ekibi ile birlikte projemize son şeklini verdik. Onlarla koordineli bir şekilde bunun ihalesini gerçekleştirdik. Bugün de inşallah temelini atarak çalışmalarımıza başlayacağız. Projemizin temel amacı; Çorlu’muzun muhtelif sokak ve caddelerinin bazılarında içme suyu, atık su ve yağmur suyu hattının hiç bulunmaması, bazılarının da eskimiş ve yenilenmeye muhtaç olması ve hızla artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Buradaki işi bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin sözleşme bedeli KDV dahil 5 milyon 357 bin liradır. Projemiz kapsamında 18 bin 403 metre atık su ve yağmur suyu hattı, 10 bin 850 metre içme suyu hattı, 510 adet evsel içme suyu bağlantısı, 2 bin metre atık su bağlantı hattı olmak üzere toplamda 29 bin 253 metre altyapı çalışması yapılacaktır. Atık suları da kolektör hattımıza aktararak oradan da faaliyete başlayan Çorlu İleri Biyolojik Arıtma Tesisine aktarımını sağlayacağız. Yıllardır altyapı bekleyen Havuzlar Mahallesi Vatan Caddesi ve çevre sokakları, Yüksel Sokak ve çevre sokakları, Çobançeşme Mahallesi Pir Sultan Caddesi ve çevre sokakları, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ve çevre sokakları, Önerler Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı ve çevre sokakları ve özellikle yaz aylarında su sorunu yaşayan Yenice Mahallemizin büyük bir kısmı yapacağımız çalışmalarla sağlıklı içme suyu ve altyapı hattına kavuşacaktır. Şiddetli yağmurlardan dolayı çekilen sıkıntılar da yapacağımız yağmur suyu hatlarıyla sorun olmaktan çıkacaktır. Dolayısıyla birçok mahallemizi kapsayan ve özellikle uzun yıllardır problem yaşayan bölgelerimize bu proje ile dokunmuş olacağız ve büyük bir problemi ortadan kaldırmış olacağız. Çorlu Belediyemiz ile koordineli olacağız bu çalışmalarımız sırasında. Altyapı biten yerlerde paralel bir şekilde üstyapı da Çorlu Belediyesi tarafından yapılacak. Bu projenin gerçekleşmesinde büyük emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Görev süremizin sonuna kadar özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Çorlu ilçesindeki hizmet ve yatırımlarının devam edeceğini ifade eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Görev günümüzden bu yana Tekirdağ’ın 11 ilçesi için verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına büyük çaba içerisindeyiz. Görev süremizin sonuna kadar da aynı özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki hafta içerisinde Çorlu’da ulaşımı rahatlatacak 30 adet yeni halk otobüsünü vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü Çorlu Belediyemizin önünde hizmete sunacağız bu otobüslerimizi. Ayrıca Çorlu’nun otogar ihalesi için de önümüzdeki hafta salı günü düğmeye basıyoruz. En kısa zamanda ihaleye çıkacağız. Çorlu’ya Trakya Bölgesi’nin en güzel otogarını yapacağız. Otogar için 3,5 yıldır kamulaştırma problemleriyle uğraşıyorduk. Bu sorunu henüz yeni çözebildik. Böylelikle Çorlu’ya verdiğimiz sözlerin önemli bir bölümünü yerine getirmiş olacağız. Bunların yanı sıra Çorlu’nun trafiğini ciddi anlamda rahatlatacak Orion Kavşağı ve Emlak Konutları Kavşağı projelerinin çalışmalarına da görev süremiz içerisinde başlamış olacağız. Bizim için 11 ilçemiz de çok kıymetli, ancak Çorlu’nun özel bir yeri var bizde. Trakya Bölgesi’nin en büyük ilçesi ve hizmetlerinin ötelenmemesi gerekiyor. Her gün bir yerde ya açılış ya da bir temel atma töreni düzenliyoruz. Görev süremiz boyunca da bu böyle devam edecektir. Ben bu yatırımın Çorlu’muza, Tekirdağ’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar ve sevgiler sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çorlu ilçesi muhtelif mahalleler içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Altyapı sıkıntısı çeken mahallelerin problemini ortadan kaldıracak olan projenin Cemaliye Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Çorlu eski Belediye Başkanı Ünal Baysan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi ve TESKİ’nin idari ve teknik personeli, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.