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11 Temmuz 2018 16:36

TESKİ’den her ilçeye özel bilgilendirme broşürü

TESKİ Genel Müdürlüğü kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı yatırımlar hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

TESKİ’den her ilçeye özel bilgilendirme broşürü

11 Temmuz 2018 16:36


Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Tekirdağ’ın 11 ilçesinde yaptığı çalışmalar hakkında tüm ilçeler için ayrı ayrı bilgilendirme broşürleri hazırladı. broşürlerde ilçe bazında yapılan yatırım ve çalışmalar özetlendi. Broşürlerde TESKİ’nin bugüne kadar 736 milyon TL yatırım hacmine ulaşırken 2 bin 329 kilometreyi aşan yeni altyapı çalışması yaptığı bilgisine yer verildi.


TESKİ İlçe Şube Müdürlükleri tarafından dağıtılan broşürlerle vatandaşların yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi amaçlanıyor.



"Altyapıya erişim oranı yüzde 90’a yaklaşmıştır"


Tekirdağ’da yürütülen faaliyetlere dair TESKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"TESKİ yeni kurulan su ve kanalizasyon idareleri arasında en fazla altyapı yatırımı yapan kurumlardan biridir. Bu sebeple TESKİ, Tekirdağ özelinde de yatırımcı bir kuruluştur. Bütçesinin yarıdan fazlasını altyapı harcamalarına ayırarak, Tekirdağ’ın altyapısını yeniden inşa etmektedir. Yıllardır ihtiyaç duyulan ve hiç olmayan altyapı ihtiyaçlarını da gidermektedir. Bu kapsamda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları olmak üzere, arıtma tesisleri de inşa etmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde içme suyu kalitesinde gözle görülür bir iyileşme sağlamış, altyapıya erişim oranı yüzde 90’a yaklaşmıştır. Sağlam altyapı sağlam gelecek ilkesiyle çalışmalarını sürdüren TESKİ, kırsal mahalleler dahil Tekirdağ’ın tüm ilçelerinin altyapı sorunlarını çözüyor."




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