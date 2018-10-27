Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununa göre, vatandaşların TESKİ'nin faaliyetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla Dış Paydaş Anketi düzenledi.

TESKİ'den yapılan açıklamada, “Tekirdağ'ın tüm ilçelerini kapsayan anket çalışması, 11 ilçe merkezinde ve bağlı kırsal mahallelerinde düzenlendi. Her lokasyondan nüfus oranına bağlı olarak ankete katılan kişi sayısı belirlendi. 30 gün boyunca il genelinde belirlenen tüm noktalarda rastgele vatandaşlar seçilerek anket soruları yöneltildi. Yapılan bu çalışma tamamen TESKİ öz kaynakları ile gerçekleştirilmiş olup, vatandaşlarla yüz yüze görüşülmeye özen gösterilmiştir” denildi.

Toplam 2 bin 32 kişi ile anket yapıldı. 18 yaş üstü her yaş grubundan vatandaş ile görüşüldü. Yaş grupları 9 yaş farkı ile homojen bir şekilde düzenlendi.

Anket soruları kalite yönetimi doğrultusunda mükemmellik modelini esas alan bir yapıyla hazırlandı. Bu durum Kamu Kurumlarında kalite felsefesinin uygulamaya taşınmasında önemli rol alıyor.

Yöneltilen sorular; Genel olarak TESKİ hizmetlerinden memnuniyet, altyapı yatırımlarından memnuniyet, temiz su temini ve atıksuların arıtılması, TESKİ vezne hizmetlerinden memnuniyet ve ALO 185 Çağrı Merkezi hizmetlerinden memnuniyet gibi konuları içerdi. Ayrıca açık uçlu sorularla da vatandaşların değerlendirme, öneri, talep ve şikâyetleri alınarak raporlandı.

2 bin 32 kişi ile yapılan anketin sonucunda halkın TESKİ'den memnuniyet oranı yüzde 69,80 çıktı. Yüzde 18 oranında katılımcı kararsız kalırken, yüzde 12,20'si TESKİ'den memnun olmadığını beyan etti.

TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak BAŞA konu hakkında yaptığı açıklamada, “Vatandaş memnuniyeti ve hizmet kalitesi TESKİ'nin vazgeçilmez unsurlarındandır. TESKİ her zaman vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket etmektedir. Bu anketi düzenleyerek, anket sonuçlarına bağlı olarak daha kaliteli hizmet etmeyi amaçlamaktayız. Çoğunlukla halkın TESKİ'den memnun olmasına rağmen, yine de daha iyi hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Anketi düzenleyen Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı personeline verdikleri emek için teşekkür ederim. 30 gün boyunca Tekirdağ'ın her yerine giderek bu önemli çalışmayı tamamladılar ve raporladılar. Anketimize katılan, kurumumuz hakkında görüş belirten tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım” dedi.