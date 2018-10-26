TESKİ'den Muratlı'ya enerji tasarrufu yatırımı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Muratlı ilçe merkezine su sağlayan "Muratlı İçme Suyu Ana Terfi Merkezinde" enerji verimliliği çalışması yaptı.

Çalışma kapsamında eski ve sık arızalanan 10 adet düşük güçteki pompa motorlar ve ilgili tesisatlar yenileriyle değiştirildi. Yeni sisteme yüksek verimli pompa motorlar entegre edildi. Böylece hem arıza oranı en aza indirgendi hem de yılda 100 bin TL değerinde enerji tasarrufu yapılacağı öngörülüyor. Ayrıca kurulan yeni sistemin 18 ay gibi kısa bir sürede kendisini amorti edeceği hesaplanıyor.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "Enerji maliyetlerimiz oldukça yükseldi. Alternatif çözümler üretmek zorundayız. TESKİ olarak teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz. TESKİ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi bünyesinde hizmet veren Yer Altı ve Yer Üstü Pompaları Şube Müdürlüğü personelimiz bu önemli projeyi hayata geçirdi. Tüm TESKİ emekçilerine teşekkür ederim. Neticede hem verimli hem de uzun ömürlü bir sistem devreye alındı. Muratlı halkımıza hayırlı olsun” dedi.