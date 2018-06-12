TESKİ’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“9 Haziran 2018 tarihinde akşam saatlerinde ALO 185 çağrı merkezimize Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi’nde su kesintisi olduğu ihbarı gelmiştir. Çağrı merkezimize ulaşan su kesinti ihbarlarına istinaden TESKİ ekipleri belirtilen adreslerde gerekli incelemeleri yapmışlardır. Yapılan kontrollerde yeri belli olmayan bir içme suyu hattı arızası olduğu tespit edilmiştir. Arıza sonucu suyun yüzeye çıkmadığı, yerin altına aktığı belirlenmiştir.

Zaman kaybetmeden ekiplerimizce tespit kazıları, bölgeyi daraltmaya yönelik vana koyma ve yer altı dinleme çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Gece gündüz sürekli olarak, 6 ekip ve 30 personelle çalışmalar sürdürülmüştür. Yoğun uğraşlar sonucunda su arızasının konumu bulunmuştur ve derhal arıza onarımına başlanmıştır. Bugün saat 16.00 civarında arıza onarımı tamamlanarak Nusratiye Mahallesi’ne kademeli olarak su verilmeye başlanmıştır. Yaklaşık 40 noktada kazı çalışması yapılmıştır ve çember daraltılarak arıza onarılmıştır.

Çalışmalar devam ederken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt incelemelerde bulundu. TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa da arıza giderilinceye kadar çalışmalara nezaret etti.

Su kesintisinin yaşandığı süre boyunca site ya da apartmanlarında su deposu bulunan abonelerimize tankerle su temini yapılmıştır. Ayrıca su kesintisi yaşayan abonelerimizden tankerlerimize ulaşamayan abonelerimizin evlerine toplamda bin 700 adet 5 litrelik pet şişeler halinde içme suyu dağıtımı yapılmıştır.

Bazı siyasi parti temsilcilerinin iddia ettiği gibi başka bir belediyeden ya da su ve kanalizasyon idaresinden ekip getirilmesi söz konusu değildir. Arıza TESKİ ve Çorlu Belediyesi personelinin müşterek çalışmasıyla giderilmiştir.

Vatandaşlarımızın mağduriyetinden büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir; bu gibi olağan dışı su kesintilerinin bir daha yaşanmaması için, Nusratiye Mahallesi’nin içme suyu hatlarının yenilenmesi için proje çalışmaları başlatılmıştır. En yakın zamanda ihale edilerek altyapı çalışmalarının yapımına başlanacaktır.”