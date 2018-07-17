İlk olarak Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesisler Projesi kapsamında yer alan ve yapım çalışmaları devam eden Hayrabolu Kültür Sarayı ve Kongre Merkezi ile Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu inceleyen Başkan Kadir Albayrak, her iki yatırımda da gelinen son durum hakkında teknik personelden bilgi aldı. Çalışmaların olumlu bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Albayrak, tesislerin tamamlanmasıyla birlikte Hayrabolu ilçesine değer katılacağını belirtti.

Daha sonra TESKİ’nin Hayrabolu ilçesindeki Biyolojik Arıtma Tesisini ziyaret eden Başkan Albayrak, tesisin kapasitesi ve çalışma sistemi hakkında bilgi aldı. Tesisin Hayrabolu ilçesi için önemli olduğuna değinen Başkan Albayrak, arıtma tesisleri sayesinde çevre sorunlarının en aza indirgeneceğini söyledi.

Biyolojik Arıtma Tesisinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Hayrabolu Yer Altı Otoparkı ve Peyzaj Alanı’nda incelemelerde bulunan Başkan Albayrak, projenin son durumu hakkında bilgi alarak inşaat faaliyetlerinde görev alan personele iyi çalışmalar diledi.

Başkan Albayrak, "İl genelinde hizmet ve yatırımlarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Görev süremizin sonuna kadar söz verdiğimiz yatırımları hayata geçirmek için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu devam eden çalışmalarımız tamamlandığında, Tekirdağ’ımız daha güzel ve daha yaşanılabilir bir kent haline gelecektir. Vatandaşlarımıza sabır ve hoşgörülerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.