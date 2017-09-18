TESKİ’nin hizmete sunduğu sanayi tipi jeneratörler ile Tekirdağ, kesintisiz içme suyu hizmetine kavuştu.

Çorlu ilçesi içme suyu şebekesi hafta sonunda elektrik kesintisinden etkilenmedi. Elektrik kesilince TESKİ tarafından hizmete sunulan jeneratörler devreye girdi ve şehir şebekesinde su akmaya devam etti.

Elektrik kesintilerinde derin su kuyusu ve terfi merkezlerinin motorları çalışmadığı için su kesintileri meydana geliyordu. Bu sorunun önüne geçmek için TESKİ tarafından, ihtiyaç duyulan yerlerde sanayi tipi jeneratörler hizmete sunuldu. Yapılan bu yatırımların ne kadar yerinde olduğu Çorlu’da yaşanan elektrik kesintisinde ortaya çıktı. Çorlu’nun büyük bir bölümünü etkileyen elektrik kesintisi esnasında TESKİ jeneratörleri devreye girdi ve içme suyu şebekesini besleyen motor ve tesisatın kesintisiz bir şekilde çalışması sağlandı.

İçme suyu hizmetlerinde gerçekleştirilen bu büyük yatırım vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Hafta sonunda ev ve iş yerlerinde içme suyunu kullanan ve günlük ihtiyaçlarını gideren vatandaşlar TESKİ’ye teşekkür ettiler.

TESKİ’nin jeneratör yatırımları hakkında açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “TESKİ Makine İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından, elektrik kesintilerinden kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla sanayi tipi jeneratörler kuruldu. Bu jeneratörlerden 22 tanesi Çorlu ilçemizin çeşitli yerlerinde bulunan derin su kuyuları ve terfi merkezlerinde faaliyete geçirildi. Şu anda Çorlu’da 14 adet 150 Kwatt, 3 adet 250 Kwatt, 1 adet 330 Kwatt, 4 adet 500 Kwatt jeneratör aktif durumdadır. Yatırım bedeli yaklaşık 2 milyon 500 bin TL’dir. Yapmış olduğumuz bu yatırım sayesinde içme suyu şebekemiz elektrik kesintisinden etkilenmedi. Jeneratörlerle ilgili yatırımlarımız diğer ilçelerimizde de ihtiyaç duyulan yerlerde devam edecek. Tekirdağ’ımıza hayırlı olsun” dedi.