TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, halkın Kurban Bayramı’nı sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla bir genelge yayımladı. Genelgede "Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan bölgelerde, 2018 yılı Kurban Bayramı tatil günlerini halkımızın huzurlu ve sorunsuz geçirmesi amacıyla, anılan tarihlerde; başta su kesintileri, kanal arızaları, su baskınları, arıtma tesislerinin kesintisiz çalışması, elektrik kesintileri, 185 çağrı merkezi hizmetleri ve buna benzer diğer hizmetlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli her türlü tedbirin Daire Başkanlığınız/Şube Müdürlüğünüz görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde alınarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle; yukarıda belirtilen tarihlerde halkımıza sunulan hizmetlerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli olan planlamalar ile nöbetçi ekip görevlendirmelerinin yapılması, her türlü tedbirlerin alınması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini rica ederim" denildi.

"Kurban atıkları kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmamalıdır"

Kurban atıklarının kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmaması gerektiğini belirten Başa, "İlimizde ikamet eden vatandaşlarımız ile tatilini ilimizde geçirecek olan tüm misafirlerimizin rahat ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için gereken tüm tedbirler alınmıştır. Tüm birimlerimize gereken talimatlar verildi. Tatil süresince devam eden yatırımlarımız kapsamında zorunlu olmadıkça hiçbir şekilde kazı ve rahatsız edici çalışma yapılmayacaktır. İşletmeci birimlerimiz vatandaşlarımızın su ve kanalizasyon hizmetlerini yerine getirmek ve gelen talepleri ivedi bir şekilde çözmek için görev başında olacaklar. Tüm ilçe şube müdürlüklerimizin ve merkez birimlerimizin izinleri kaldırıldı. Bu konuda çok hassasız. 7/24 hizmet veren ALO 185 Çağrı Merkezi bayram süresince de açık kalarak, normal zamanlarda olduğu gibi şikayet ve talepleri almaya devam edecektir. Konusuna göre talepler ilgili birimlere iletilecek ve çözülecektir. Ayrıca kurban kesecek olan vatandaşlarımızdan önemli bir ricamız var. Kurban atıkları kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmamalıdır. Kurban atıklarını kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atanlara cezai işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımız kurbanlarını belediyeler tarafından gösterilen kurban kesim alanlarında kesmeliler. Şimdiden vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyor ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.