Ticari araç alev alev yandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alev yanan ticari aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 FE 352 plakalı ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü dumanların yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra yanmaya başlayan aracını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı.

Kapı açıldı araç alev topuna döndü

Aracın kapısının açılmasının da etkisiyle rüzgar alan araç adeta alev topuna döndü. Olay yerine kısa sürede gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.