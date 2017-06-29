Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 11:44

Tıra çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonet hurdaya döndü.

Tıra çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

29 Haziran 2017 11:44

Kazada kamyonetin içinde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, D-110 Karayolu üzeri Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Çanakkale istikametine seyreden Cengiz Soykaya yönetimindeki 17 ZA 351 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Ercan Sertçe’nin kullandığı 17 HB 320 plakalı tıra arkadan çarptı.


Kazada hurda yığınına dönen kamyonette bulunan Emin Bal (37) hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü Soykaya ise olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
29
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    29°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:25
  • Akşam :20:54
  • Yatsı :22:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!