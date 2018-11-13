Tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada tırın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya mal sevkiyatı yapılması esnasında meydana geldi. İddiaya göre; tır sürücüsü Maşallah Yıldız (36), kendisi gibi tır şoförü olan arkadaşını, sevkiyat deposuna yaklaştırmak istediği esnada rampa ile tır arasına sıkıştı. Olayı gören arkadaşları hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sıkıştığı yerden yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından Yıldız'ın cesedi ilk olarak Çerkezköy Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da otopsi işlemlerinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmanın devam ettiği öğrenildi.