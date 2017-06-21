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21 Haziran 2017 09:22

“Tiyatro Sporu” ilgi gördü

Süleymanpaşa Belediyesi’nin Değirmenaltı Mahallesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nde hayata geçirdiği ve sanatsal faaliyetlerle ilgilenen gençlerin hünerlerini sergileyebildikleri Alternatif Sahne, yine farklı bir sahne performansına ev sahipliği yaptı.

“Tiyatro Sporu” ilgi gördü

21 Haziran 2017 09:22

Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Olimpos Kolektif Tiyatro Aşıkları Varyetesi (OKTAV) isimli topluluk, alışılmışın dışında bir gösteri ile izleyicilerin karşısına çıktı.


Tiyatro Sporu olarak adlandırılan ve seyircilerin yönlendirmeleri ile doğaçlama olarak sahnelenen skeçlerden oluşan gösteri, izleyicilerin beğenisini kazandı. Gösteride oyuncular Bas ve Tiz isimli iki gruba ayrılarak belirli kurallar çerçevesinde farklı skeçleri canlandırarak puan almaya çalıştı. Tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan OKTAV’ın sergilediği doğaçlama gösteri, seyircilerden tam not aldı.




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