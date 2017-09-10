Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysani, Çorlu TSO Meclis Başkanı İsmail Güleroğlu, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gönül, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ödül alacak sanayici ve iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesi ve odanın resmi açılışının yapılmasının ardından bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bir yıldır ülkemizin başına gelenler dünyada hiçbir ülkenin başına gelmedi. Sadece aklımızda kalan belki darbeye teşebbüs olabilir ama sadece darbeye teşebbüs değildi. Onun dışında bir sürü terör hadiselerini de beraber yaşadık. Bunlar bir başka ülkenin başına gelseydi yıkılır giderlerdi, ekonomileri çökerdi. Ama Allah’a binlerce şükür dimdik ayaktayız. Tabii bu ekonomimizi etkiledi mi, etkiledi” dedi.

"Benim 365 oda ve borsa başkanım derhal sizlerin sıkıntısını bizzat bana ilettiler" diyen Hisarcıklıoğlu, “Biz de bu kapsamda bize iletilen sıkıntıları başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, ilgili bakanlarımızla bir araya gelerek onlara aktardık. Neydi bu sıkıntılar, bunların hangileri çözüldü. Bunlardan bir tanesi, en son gelirken size de anket yapmıştım, istihdam üzerindeki yüklerdi. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünya şampiyonuyuz. Şubat ayında Odalar Birliğinde gerçekleştirdiğimiz ekonomi şurasında Sayın Cumhurbaşkanımıza, ’İstihdam üzerindeki vergi yüklerinden şikayetçiyiz, en yüksek bizde, bize yardımcı ol’ dedik. O da dedi ki ’Tamam yardımcı olayım, siz de bana yardımcı olun’ dedi. Nasıl yardımcı olacağımızı sorduk. Dedi ki; ’Her üye en az bir kişi işe alacak’ dedi. Bir yıl boyunca olacak diye de söyledi. Bir baktım salondan alkış koptu. Ben tereddüt geçiriyorum, bizim başkanlar alkışladılar. Biz de dedik ki Sayın Cumhurbaşkanım, bunlar alkışladığına göre söz vermek de bize kaldı, söz dedik. Bir senede 1 milyon 500 bin kişiyi işe alacağız dedik. Şimdi rakamı size veriyorum; ikinci ayda sözü verdik, altıncı ay sonu itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması toplam üye sayımız 1 milyon 500 bin, işe başlayan kişi sayısı 1 milyon 600 bin kişi. Kim aldı bunu, sizler aldınız, özel sektör aldı. Bu dünya çapında bir rekor. Dünya çapında özel sektörün yazdığı bir başarı hikayesi. Bu sizlerin başarı hikayeniz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yüksek düzeyde Kurumlar Vergisi ile Gelir Vergisi ödeyen oda üyesi mükelleflere, yüksek düzeyde ihracat yapan oda üyelerine, Çorlu TSO’da 50 yılını doldurmuş ve halen faal olan üyelere ödülleri verildi.