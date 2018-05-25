Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 11:38

Trafo hırsızı suçüstü yakalandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde belediyenin İkizgöller Mesire Alanını ışıklandırmak için kullanacağı trafoyu çalan hırsız, aynı yerde bu sefer demir malzemeleri çalarken suçüstü yakalandı.

Trafo hırsızı suçüstü yakalandı

25 Mayıs 2018 11:38


Kapaklı Belediyesi İkizgöller Mesire Alanında ışıklandırma çalışmalarını sürdürürken, 8 Mayıs günü yaklaşık 50 bin TL değerinde elektrik trafosu çalındı. O günden beri titizlikle hırsızı yakalamaya çalışan Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafoyu çaldığından şüphe duyulan A.D.’nin bu sefer de aynı yerde bulunan demirleri çalmak üzere olduğu ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, A.D.’yi suçüstü yakaladı.


İfadesinin ardından Çerkezköy Adliyesine çıkarılan A.D. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


A.D’nin 2016 yılında da Karlı Mahallesi’nde atıl haldeki mühimmat deposundaki demir çalınması olayının da şüphelisi olduğu belirledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç