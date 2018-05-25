Trafo hırsızı suçüstü yakalandı

Kapaklı Belediyesi İkizgöller Mesire Alanında ışıklandırma çalışmalarını sürdürürken, 8 Mayıs günü yaklaşık 50 bin TL değerinde elektrik trafosu çalındı. O günden beri titizlikle hırsızı yakalamaya çalışan Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafoyu çaldığından şüphe duyulan A.D.’nin bu sefer de aynı yerde bulunan demirleri çalmak üzere olduğu ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, A.D.’yi suçüstü yakaladı.

İfadesinin ardından Çerkezköy Adliyesine çıkarılan A.D. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

A.D’nin 2016 yılında da Karlı Mahallesi’nde atıl haldeki mühimmat deposundaki demir çalınması olayının da şüphelisi olduğu belirledi.