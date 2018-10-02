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Traktör çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Tekirdağ’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye traktör çarptı, sürücü kazanın ardından kayıplara karıştı.

Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye traktör çarptı, sürücü kazanın ardından kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi'nde eşiyle birlikte karşıdan karşıya geçmek isteyen Emrah Y. isimli vatandaşa sürücüsünün kimliğinin belirlenemeyen 34 TC 9455 plakalı traktör çarptı. Kaza nedeniyle traktörün römorku devrilirken, sürücü kayıplara karıştı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı Emrah Yağlı'yı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Emrah Yağlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini izleyip geniş çaplı soruşturma başlattı.

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