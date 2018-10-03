Traktör su kanalına düştü: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör su kanalına düştü.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör su kanalına düştü.
Kaza, Malkara-Keşan yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Kadir Y. yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalının yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki su tahliye çukuruna düştü.
Kazada hafif yaralanan Kadir Y., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.