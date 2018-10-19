İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktörü yanan çiftçi: "Cana geleceğine mala gelsin"

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir traktör park halindeyken alev aldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir traktör park halindeyken alev aldı. Traktör sahibi, "Cana geleceğine mala gelsin" diyerek kendisini teselli etti.


Edinilen bilgiye göre, çarşıda tur atan 70 yaşındaki çiftçi Selahattin Özcan, daha sonra traktörünü Yeni Mahalle Bayram Caddesi'ndeki evinin önüne park etti. Bir süre sonra traktörün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Komşuların fark etmesi ile olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yanan traktörde hasar meydana geldi.


Zararının yaklaşık 4 bin lira olduğunu ifade eden Selahattin Özcan, “Yemeğimi yedikten sonra çarşı gezintisine çıktım. Eve geldim, traktörü park ettim. Ardından traktör alev almış ve sonrasında itfaiye ekipleri söndürdü. Yapacak bir şey yok, tamirini yaptıracağız. Cana geleceğine mala gelsin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.