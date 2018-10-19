Traktörü yanan çiftçi: "Cana geleceğine mala gelsin"

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir traktör park halindeyken alev aldı. Traktör sahibi, "Cana geleceğine mala gelsin" diyerek kendisini teselli etti.

Edinilen bilgiye göre, çarşıda tur atan 70 yaşındaki çiftçi Selahattin Özcan, daha sonra traktörünü Yeni Mahalle Bayram Caddesi'ndeki evinin önüne park etti. Bir süre sonra traktörün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Komşuların fark etmesi ile olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yanan traktörde hasar meydana geldi.

Zararının yaklaşık 4 bin lira olduğunu ifade eden Selahattin Özcan, “Yemeğimi yedikten sonra çarşı gezintisine çıktım. Eve geldim, traktörü park ettim. Ardından traktör alev almış ve sonrasında itfaiye ekipleri söndürdü. Yapacak bir şey yok, tamirini yaptıracağız. Cana geleceğine mala gelsin” dedi.