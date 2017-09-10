Trakya, 2. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde yerini aldı

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi” 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılan organizasyona Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Trakya, Namık Kemal ve Kırklareli Üniversiteleri, genç girişimciler ve Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği (TÜDEP) katıldı. Zirvenin açılışını Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptı. Üniversiteler, Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezleri’nde geliştirilen inovatif projelerin tanıtılmasına, hızla yatırıma dönüşmesine, benzer projeler arasında ortak çalışmalar yapılmasına, bir sinerji oluşmasına, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine, Türkiye’nin teknoloji ihraç eden ülke hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen 2. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne 100’ün üzerinde proje ve prototip katıldı.

Sanayici, yatırımcı ile proje sahiplerini aynı platformda buluşturan organizasyona Trakya Üniversitesi 2, Namık Kemal Üniversitesi 2 ve Kırklareli Üniversitesi 2’şer projeyle katılırken, Trakya Kalkınma Ajansı standında bölge üniversitelerinin yanı sıra 4 girişimci ve TÜDEP de yer aldı. Sergiyi ziyaret eden Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, organizasyona Trakya’dan katılan akademisyenlerin ve genç girişimcilerin projeleri ile teker teker ilgilendi ve bilgi aldı. Trakya’yı öne çıkaracak olan yeni fikirlere ve projelere değer verdiklerini söyleyen Şahin, açıklamasında şunlara değindi:

“Kurum olarak parlak iş fikrine sahip olan insanlarımızı desteklemeye ve Trakya’ya değer katacak fikirlere, projelere odaklandık. Bu amaçla başlattığımız ‘Yeni İşim Girişim’ programı var. Bu yıl da bu programdan parlak fikirler ve inovatif çalışmalar çıktı. Bunun dışında üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde koordinatörlük görevimizi de yerine getiriyoruz. Üniversitelerde var olan bilgi birikiminin sanayinin hizmetine sunulması, sanayinin yaşadığı sorunlara çözüm üretmesi çok önemli. Bu nedenle Trakya, Namık Kemal ve Kırklareli Üniversitelerinden hocalarımızın bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin bir ürünü olan projelerini kamuoyu ile paylaşmak için böyle bir fırsatı değerlendirmek istedik ve bu organizasyona onları getirdik. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Burada sergilenen projelerden en az beş tanesinin pek yakında sanayi üretimimiz içinde yer alacağına inanıyorum. Bu organizasyonun hazırlanmasına emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederken, bundan sonra da üniversite-sanayi işbirliği konusunda kendilerine destek olacağımızı belirtmek isterim.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ve çok sayıda ziyaretçi TRAKYAKA standını ziyaret ederek, Trakya Bölgesi’nde yürütülen projeler ve girişimler hakkında bilgi aldı.