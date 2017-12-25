Savunma Havacılık ve Uzay Sistemleri Alt Sanayi Yerleştirme Zirvesi ve Sergisi" düzenleneceği bildirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde 26-27 Aralık’ta Namık Kemal Üniversitesinde yapılması planlanan etkinlikte, Trakya’daki firmaların savunma, havacılık ve uzay sistemleri gibi Ar-Ge ile teknoloji gerektiren üretim alanlarında daha fazla yer alınması, bölgenin katma değeri yüksek teknolojik üretimle kalkınmasına destek sağlanması hedefleniyor. "Trakya 2. Savunma Havacılık ve Uzay Sistemleri Alt Sanayi Yerleştirme Zirvesi ve Sergisi", Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği, NKÜ Teknopark, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ, Çorlu ve Çerkezköy ticaret ve sanayi odaları, SAHA İstanbul ile KOSGEB iş birliğinde düzenleniyor.

Etkinlikte paneller, sunumlar, fabrika ziyaretleri ve ikili görüşmeler yapılması bekleniliyor.