Ş.’nin (Trakya ABİGEM) 2017 yılı olağan genel kurulu toplantısı yapıldı.

Trakya ABİGEM olağan genel kurulu toplantısı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlendi. Genel kurul toplantısına Tekirdağ TSO Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya ABİGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale il ve ilçe oda/borsalarının başkanları, yöneticileri ve genel sekreterleri katıldı. Üyelerinin menfaatine danışmanlık hizmeti veren Trakya ABİGEM, Trakya Bölgesindeki oda- borsalara yönelik yeni uygulamalarla Trakya Bölgesi’ni ön plana çıkaracak adımlar atmaya hazırlanıyor.

Toplantıda ilk olarak divan heyeti oluşturularak Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, İpsala Ticaret Borsası Başkan İbrahim Girgin, Babaeski Ticaret Borsası Başkanı Fahrettin Özün seçildi. Trakya ABİGEM A.Ş. Genel Müdürü Fatih Yaldız tarafından, 2017 yılı faaliyet raporuna ilişkin sunum yapıldı. Akabinde denetim kurulu raporunun okunması, 31 Aralık 2017 bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması-müzakeresi ve tasdiki, yönetim kurulunun ibrası, sermaye artışı ile dışarıdan ortak alınması gibi konular görüşüldü.

25 oda, borsa olarak kurucu üyeliği bulunan şirkete 2017 Genel Kurulu’nda Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın da katılmasıyla toplam ortak sayısı 26 oldu. Diğer yandan ABİGEM üzerinden Trakya oda-borsaların hizmetine açılacak olan Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve Trakya E-ticaret Platformu projelerinin detayları görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.