Trakya Belediye Başkanları Alpullu için toplandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Sosyal Politikalardan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Trakya Bölgesi’nde görev yapan belediye başkanları katıldı.

"Alpullu’nun satılması Trakya’daki bütün belediye başkanlarının ortak üzüntüsüdür"

Trakya Belediyeler Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası’nın Trakya Belediyeler Birliği tarafından korunması amacıyla belediye başkanları tarafından görüşlerin belirtildiği toplantıda konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, özelleştirme sürecinden örnekler vererek, "Alpullu gibi bir fabrikanın satılması Trakya’daki bütün belediye başkanlarının ortak üzüntüsüdür. Bu nedenle bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Özelleştirme sürecini yakından yaşayan biri olarak Tekel’in özelleştirilmesini kısaca anlatmak istiyorum. 17 fabrika, içindeki tüm ham madde, şişelik ürün, yarı ürün hatta çalıştığım masanın üzerindeki kalem dahil özelleşti. Özelleşme ile bu bölgede yaklaşık 70 bin dekar olan bağ sahası 10 sene içerisinde 40’a kadar düştü. Bu bölgenin en hakim çeşidi olan semillon üzümü, özelleşmeden bir sene önce devlet olarak 30 kuruşa alındı. Özelleşmeden sonra bu üzüm çeşitleri hiç zam görmeden 2008 yılında 28 kuruşa alındı. Buna bağcılığın, üreticinin dayanma şansı yoktu. Bugün bağcılığın geldiği noktayı yakından görüyoruz. Alpullu Şeker Fabrikası’nın satılması ve özelleştirilmesi gündeme gelince yaşadığım bu süreç gözlerimin önünden geçti. Umarım bugün biz Trakya Belediye Başkanları olarak bu konuyu masaya yatıracağız ve bu konuda da güzel bir karar alacağız" dedi.

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise, "Biz Alpullu Şeker Fabrikasını Trakya Belediyeler Birliği olarak alıp işletelim. İster kar yapsın ister kar etmesin bu fabrikanın Trakya Belediyeler Birliği tarafından alınıp kurulması ve işletilmesini ben milli bir görev olduğunu düşünüyorum. Biz aslanlar gibi burasını çalıştırırız diye düşünüyorum. Kar etmek hedefimizdir mutlaka nasıl alınabilir alınabilme imkanı var mı bu kadar kıymetli belediye başkanı arkadaşlarımız gelsinler fikirlerimizi söyleyelim alınabilirlik noktasında sanırım Nisan ayında teklifleri alacaklar o güne kadar bir ekip oluşturulsun bu işten anlayan başta Lüleburgaz Belediye Başkanı olmak üzere bir ekip oluşturularak hızlı bir çalışma yapılması bu konuyu daha detaylı olarak işleyelim ve kamuya mal edelim. Hedef tamamıyla müze şekline gelmiş olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk şeker fabrikası ve onun içindeki tarihi eser durumuna gelen binaların topluma açılması ve korunması ama şeker fabrikasının da modernleştirilerek yine pancar şekeri elde etmektir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Sosyal Politikalardan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ise, "Bugün bana göre burada çok önemli bir toplantı gerçekleşti. Bu işte milletimizin umutsuzluğa düşmemesi için başka çözüm yollarının da olduğu gösterildi. Bu kurumun halk sağlığı açısından, çiftçi açısından devletin elinde kalması lazım. Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkılması açısından bu fabrikaların devletin elinde kalması lazım. Türkiye’de 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor bu konu. Bu açıdan da bu işin özelleştirilmeden çözülmesinin de büyük önemi var. Özelleştirilecekse de bizim de bir cevabımız olacak" şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı ve Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen olmak üzere beş kişilik bir komisyon kurularak, Alpullu Şeker Fabrikası’nın alım şartları araştırılması ve Alpullu Şeker Fabrikası’nın alınması için Trakyakent Belediyeler Birliği tarafından teklif sunulması kararı alındı.