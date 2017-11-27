Emre Yılmaz, “Göreve geldiğimizden beri ilke edindiğimiz gibi atalarımız ‘Birlikten kuvvet doğar’ demiş bende diyorum ki Trakya Birlik’ten kuvvet doğar” dedi.

“650 milyon TL’lik ürün aldık”

Çorlu Yağlı Tohumlar Kooperatifi’nin genel kurulunda konuşan ve kooperatif ortaklarına bilgiler veren Emre Yılmaz, “Geçtiğimiz 2016/2017 iş yılında ortaklarımızdan yapmış olduğumuz yaklaşık 300 bin ton ayçiçek mubayaasını, içinde bulunduğumuz 2017/2018 iş yılında 50 bin ton yükselişle yaklaşık 350 bin ton ayçiçek ürünü mubayaa ederek kapattık. Kısaca söylemek gerekirse; Bu sezon Türkiye’de yağlık olarak 1 milyon 250 bin ton ayçiçek üretildi ve Trakya Birlik Türkiye’de üretilen yağlık ayçiçeğinin 4’te 1’ini sadece ortaklarından olmak üzere teslim aldı. Buna karşılık olarak Trakya Birlik kendi imkanları ile 650.milyon TL’nin üzerinde ürün bedelini ortak kooperatiflerine ödedi. Bunun yanında Çorlu Kooperatifimiz geçen yıl 16 bin ton ayçiçek ürünü mübayaa ederken, bu yıl 3 bin ton artışla 19 bin ton ayçiçek mübayaa ederek, yaklaşık 35 milyon TL’yi siz ortaklarına ödemiştir. Çorlu kooperatifimizde göreve geldiğimizden beri ayçiçek alımında her yıl artış gösterildi. Tüm ortaklarımızın, ürün bedellerini sağlıklı ve sıhhatli günlerde harcamalarını temenni ederim” diye konuştu.

“Türkiye’de üretilen ayçiçeğinin dörtte birini teslim aldık”

’’Türkiye’nin 4’te 1 ürününü teslim aldığımız gibi rafine yağda pazar lideri olduğumuz birçok bölgede rafine yağ satışlarımızı çalışmalarımızla ve gençleştirdiğimiz kadromuz ile iki misline çıkardık’’ diyen Yılmaz, “Çalışmalarımız ile ortaklarımızın ayçiçeği ürününü memnuniyet duydukları bedellere teslim almanın gururunu yaşarken, yine ortaklarımızın ihtiyacı olan gübre, tohum ve zirai ilaç girdilerini, hayvancılık yapan ortaklarımızın da fenni yem, küspe ile yem katkı maddelerini de düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaların ilk meyvelerini de almaya başladığımızı belirtmek isterim. Göreve gelmeden önce kooperatiflerimizde buğday alt gübresi satılmıyordu. Geçen yıl bunun ortaklarımıza harman vadeli kredili gübre satışlarına başladık. Yine belirtmek gerekir ki geçen yıl bugünlerde 15 bin ton olan gübre satışımız bu yıl 14. bin ton yaklaşık yüzde 100 artış gösterdi ve toplamda yaklaşık 30 bin ton kimyevi gübre satışı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Şahsi menfaatleri düşünmeden kar paylı sisteme geçtik”

Trakya Birlik olarak hayvancılık alanında çalışma yapana kooperatif ortakları için de çalışmalar düzenlediklerini kaydeden Emre Yılmaz, ’’Hayvancılık ile uğraşan ortaklarımıza özel kampanyalar düzenledik. Düzenlemeye devam ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız gibi mubayaa döneminde sadece ortaklarımıza özel olmak şartı ile sizlere bu kuruma ortak olmanın avantajını yaşattık. Peşin ya da ürün bedeli karşılığı tüm fenni yem ile küspe çeşitlerimizde özel yüzde 5 iskonto uyguladık. Burada bankalardan kredi kullanmak yerine bir kısmını ortaklarımıza iskonto olarak uygulamak istedik. Trakya Birlik kooperatiflerinde kredi kartı imkanları sağlanmıyor deniyordu. Bankalar ile sizin için özel anlaşmalar yaparak uzun vadeli kredi kartlı satışlarımızı başlattık. Bu yıl fiyat politikamızı karlılık üzerine kurduk. Göreve geldiğimden beri söylediğim gibi kar payı sistemine geçtik. Kurum kazandığını ortaklarla paylaşacaktır. Hedefimiz budur. Söylemek gerekir ki bu sistem büyük bir siyasi risktir. Ancak biz kendimizi değil ortaklarımızı ve kurumu düşünüyoruz. Şahsi menfaatlerimizi düşünmeden kar paylı sisteme geçtik. Ortaklarımızın da bu sistemden memnun olduğunu ve memnun olacağını görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Trakya Birlik’ten kuvvet doğar”

Hasat döneminde açıkladıkları fiyatlara da değinen Emre Yılmaz, “Bin 720 TL ön alım fiyatımızdan tüm ortaklarımız memnundur. Bu kurum kar ettiği sürece o parayı ortaklarına dağıtacaktır. Her yılın belli piyasa şartarı vardır. Savurgan olmamak zorundayız. Kurumu kollayıp, gözetmek zorunda olanlar sizlerin seçtiği bizleriz. Türkiye’de kooperatiflerin önemi büyüktür, bu kurumları baltalamak yerine sahip çıkmak gerekir düşüncesindeyiz. Şimdi sorarım Trakya Birlik’in olmadığı bir Ayçiçeği piyasası düşünülmeli midir? Ortak olmayanların piyasaya bin 650 TL kesin fiyatla ürün satmasının sorumlusu bizler değiliz. Ancak şunu diyebiliriz gelin siz de ortak olun, siz de kazanın. Kooperatifimizin yönetimi ile yoğun mesailer harcıyoruz. Kooperatifimizde geçmiş dönemlerden gelen sıkıntılar karşımıza çıkıyor ancak bu yoğun mesailer ile hep ileriye bakıyoruz. Kooperatifimiz başkanı ve yöneticilerinin gelecek nesillere daha güzel bir kooperatif bırakma hırsı beni mutlu ediyor. Siz ortaklarımızdan tek isteğim kurumunuza sahip çıkın ve bu kurumun sizlerin olduğunu unutmayın. Göreve geldiğimizden beri ilke edindiğimiz gibi atalarımız ‘Birlikten kuvvet doğar’ demiş bende diyorum ki Trakya Birlik’ten kuvvet doğar” açıklamasında bulundu.