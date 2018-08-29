Emre Yılmaz, yüksek yağ oranlı ayçiçeğine prim uygulanacağını söyledi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu tarafından 2018-2019 sezonu ayçiçeği ön alım fiyatlarının belirlendiğini kaydeden Emre Yılmaz, "Yıllara göre değişiklik göstermekle beraber ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ürününün yüzde 25-35 oranındaki bölümü birliğimizce mübayaa edilmektedir. 2018/2019 üretim sezonunda başta Ukrayna, Rusya olmak üzere Romanya ve Bulgaristan gibi çevremizdeki önemli üretim bölgelerinde yüksek rekolte beklenmektedir. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, ithalde uygulanan gümrük vergilerinde ki değişimler, üretim maliyetleri bir bütünüyle göz önüne alındığında geçmişte olduğu gibi bugün de üretici ortaklarının menfaatlerinin korunması noktasında görevinin bilinciyle hareket eden Trakya Birlik Yönetim Kurulumuzca, 2018/2019 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatı sektörde baz sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için ton başına 2 bin 459 TL 20 kuruş olarak belirlenmiştir. Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2 bin 668 TL, yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2 bin 320 TL olarak oluşmaktadır" dedi.

Yüksek yağ oranlı ayçiçeğine prim uygulanacağını da kaydeden Av. Emre Yılmaz, “Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 oranında prim uygulanacaktır. Birliğimiz tarafından 2018/2019 üretim sezonunda üretici ortaklarımızdan 350 bin ton seviyesinde ürün mübayaası yapılacağı beklenmekte olup, ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme süreleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Ayçiçeği alım kampanyasının başta üretici ortaklarımız, camiamız ve ülkemiz için bereketli ve hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kaydetti.