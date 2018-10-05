Trakya Bölgesinde eğitimde dev proje

“Bir Fikrim Var Proje Yarışması” Protokolü Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalandı. Protokol kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde ortaöğretim öğrencilerinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri bilgi, beceri ve kazanımlarını kullanarak; girişimcilik, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yöneltilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Tekirdağ'da, Mesleki ve Teknik Eğitim veren resmi ve özel okul kurumlara devam eden öğrenciler arasında başlatılan “Bir Fikrim Var Proje Yarışması”nın, bu yıl itibarıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ'da faaliyetlerini sürdüren tüm okullarda yapılması planlanıyor.

Ayrıca Tekirdağ'da 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk defa uygulanan Bir Fikrim Var Proje Yarışması'nın, imzalanan bu protokolle 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaygınlaştırılarak Trakya Bölgesinde uygulanması hedefleniyor.